Neue Bohrergebnisse beinhalten 10,30 m mit 4,04 % CuÄqRec1 und 4,07 m mit 8,73 % CuÄqRec1 - metallurgische Untersuchungen bestätigen Potenzial für starke Gewinnungsraten in disseminierten niedriggradigen Zonen

- Hochgradige Kupferabschnitte: 4,07 m mit einem Gehalt von 8,73 % CuÄqRec1 in Bohrloch 26-067

- Bedeutsamer breiterer Abschnitt: 10,30 m mit einem Gehalt von 4,04 % CuÄqRec1 in Bohrloch 26-097

- Positive metallurgische Ergebnisse: Locked-Cycle-Tests an disseminierter Mineralisierung mit "extrem niedrigem Gehalt" liefern vielversprechende Gewinnungsraten und verbessern Wirtschaftlichkeit des Projekts

Toronto, Ontario - 26. Mai 2026 / IRW-Press / Power Metallic Mines Inc. (das "Unternehmen" oder "Power Metallic") (TSX-V: PNPN, OTCBB: PNPNF, Frankfurt: IVV1) freut sich, ein Update hinsichtlich der Analyseergebnisse und der jüngsten Tests an einer Mischprobe einer disseminierten Mineralisierung mit "extrem niedrigem Gehalt" bereitzustellen.

Zusammenfassung

Weitere Analyseergebnisse des Winterbohrprogramms 2026 treffen weiterhin ein, wobei alle Ergebnisse bis Mitte Juni erwartet werden, um die erste NI 43-101-konforme Mineralressourcenschätzung (MRE) für Lion zu ergänzen. Ein Update der MRE für die Ni-Cu-Pd-Lagerstätte Nisk mit Abschluss und Berichterstattung der Schätzungen ist bis Ende Juli vorgesehen. Diese MRE wird die Grundlage für eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) darstellen, die unmittelbar nach dem Abschluss der MRE beginnen soll.

In dieser Pressemitteilung sind außerdem metallurgische Gewinnungsraten angegeben, die mit jenen früherer Pressemitteilungen vergleichbar sind. Diese basieren auf jüngsten Locked-Cycle-Tests (LCT) einer Mischprobe einer disseminierten Mineralisierung mit extrem niedrigem Gehalt bei Lion, die von SGS Canada Ltd. in dessen Laboren in Quebec City (QC) und Lakefield (ON) durchgeführt wurden. Die Untersuchung dieses Materials mit niedrigerem Gehalt wird dazu beitragen, niedrige Cutoff-Gehalte für die Lagerstättenmodellierung im Rahmen der bevorstehenden Mineralressourcenschätzung (MRE) zu ermitteln.

MRE-Infill-Bohrprogramm in der Zone Lion

Weitere Bohrlöcher dienten zur weiteren Abgrenzung der hochgradigen Zone Lion nahe der Oberfläche (Abbildung 1) im Vorfeld der Mineralressourcenschätzung (MRE) 2026. Die in dieser Pressemitteilung gemeldeten Infill-Bohrlöcher wurden gebohrt, um die Konfidenz der mineralisierten Zonen zu erhöhen, die sich im Bereich eines potenziellen zukünftigen Tagebaus befinden. Diese Bohrlöcher stützen die solide Modellierung der oberflächennahen Mineralisierung.

Die jüngsten Bohrlöcher zeigen eine gute oberflächennahe Kontinuität der mineralisierten Zonen, die in der oberflächennahen Zone Lion modelliert wurden, was von PML-26-067 belegt wird, das nahe der Oberfläche hochgradiges Kupfer von 8,73 % CuÄqRec1 auf 4,07 m in einer Tiefe von 50 m unterhalb der Oberfläche durchteuft hat, und PML-26-097, das 4,04 % CuÄqRec1 auf 10,30 m in einer Tiefe von etwa 75 m unterhalb der Oberfläche durchteuft hat (Tabelle 1).

Abbildung 1 - In dieser Pressemitteilung gemeldete MRE-Bohrlöcher in der Zone Lion

Tabelle 1: Ergebnisse von Lion - Winter 2026 Bohrloch von bis Länge2 Au Ag Cu Pd Pt Ni CuÄqRec1 (m) (m) (m) (g/t) (g/t) (%) (g/t) (g/t) (%) (%) PML-26-067 53,93 58,00 4,07 0,35 7,88 5,88 5,03 0,04 0,25 8,73 PML-26-070 57,00 58,61 1,61 0,04 7,02 0,50 0,45 0,06 0,10 1,00 PML-26-0723 15,33 80,00 64,67 0,21 6,59 0,34 0,09 0,00 0,01 0,60 einschließlich 16,00 18,00 2,00 0,82 24,85 1,49 0,11 0,00 0,01 2,36 und einschließlich 39,50 41,50 2,00 0,48 8,46 1,72 1,94 0,00 0,02 2,99 und einschließlich 56,00 61,27 5,27 0,62 17,58 0,55 0,03 0,00 0,01 1,19 PML-26-077 90,00 110,00 20,00 0,21 5,08 0,32 0,24 0,02 0,01 0,65 einschließlich 108,00 110,00 2,00 0,27 6,36 1,09 2,16 0,16 0,06 2,40 PML-26-091 179,00 191,35 12,35 1,17 4,78 0,49 0,60 0,02 0,02 1,67 einschließlich 186,85 191,35 4,50 3,05 4,73 0,78 1,62 0,04 0,04 3,82 PML-26-097 91,50 101,80 10,30 0,32 7,98 0,55 6,94 0,70 0,03 4,04 und 169,80 172,30 2,50 0,15 14,75 0,87 0,02 0,01 0,11 1,33 PML-26-099 34,00 39,60 5,60 0,46 16,72 0,30 0,82 0,83 0,02 1,42 einschließlich 37,00 39,60 2,60 0,77 29,59 0,39 1,72 1,78 0,00 2,56 und 55,00 57,20 2,20 0,27 4,89 0,45 1,07 0,82 0,02 1,46 PML-26-102 173,90 184,35 10,45 0,47 6,08 1,03 1,63 0,42 0,51 3,24 einschließlich 174,60 177,40 2,80 1,31 15,88 2,71 1,64 0,07 0,09 4,67 einschließlich 178,70 182,50 3,80 0,22 4,06 0,60 3,08 0,98 1,21 4,76 und 197,90 202,00 4,10 0,01 9,80 0,54 0,02 0,02 0,09 0,82 PML-26-103 93,00 94,45 1,45 0,29 10,57 0,98 0,86 0,01 0,35 2,31 PML-26-109 123,00 145,71 22,71 0,49 9,84 0,68 0,75 0,00 0,01 1,45 einschließlich 129,05 138,00 8,95 0,93 15,63 0,96 1,18 0,00 0,01 2,28

1Berechnung des Kupferäquivalents (CuÄqRec1)

CuÄqRec steht für das auf der Basis der folgenden Metallpreise (USD) berechnete Kupferäquivalent: 2.360,15 $/oz Au, 27,98 $/oz Ag, 1.215,00 $/oz Pd, 1.000,00 $/oz Pt, 4,00 $/lb Cu, 10,00 $/lb Ni und 22,50 $/lb Co sowie auf der Basis der jüngsten metallurgischen Gewinnungsraten, die bei Locked-Cycle-Tests durch SGS Canada Inc. ermittelt wurden (siehe Pressemitteilung vom 21. Januar 2026).

2 Die angegebene Länge entspricht der Bohrlochlänge; die wahre Mächtigkeit, basierend auf Modellprojektionen, wird auf 85 % der Bohrlochlänge geschätzt

3Bohrloch PML-26-072 war ein "Off-Angle"-Bohrloch, das durch das disseminierte Hangende der Zone Lion gebohrt wurde und dazu diente, die Mineralisierungsmodelle am Kontakt zwischen Deckgestein und Grundgestein zu verifizieren. Die wahre Mächtigkeit ist unbekannt.

Power Metallic erwartet in den kommenden Wochen weitere Analyseergebnisse von den MRE-Bohrungen und den regionalen Explorationsarbeiten.

NI 43-101-konforme Mineralressourcenschätzung (MRE)

Die Erstellung einer NI 43-101-konforme MRE ist im Gange, wobei zurzeit der aktualisierte Text der Berichterstattung verfasst wird und mit der geologischen Modellierung sowohl der Lagerstätte Lion als auch der Lagerstätte Nisk begonnen wurde. SGS Canada Inc. wurde mit der Erstellung des Berichts beauftragt, wobei die Ergebnisse voraussichtlich Ende Juli 2026 eintreffen werden.

Im Rahmen dieses MRE-Berichts hat SGS metallurgische Untersuchungen des Erzes aus Lion durchgeführt (XPS führte 2023 metallurgische Untersuchungen am Erz aus Nisk durch), einschließlich einer Mischprobe mit erwarteter durchschnittlicher Mineralisierung (siehe Pressemitteilung zum Locked-Cycle-Test LCT 1 vom 21. Januar 2026) sowie eines zusätzlichen Locked-Cycle-Tests (LG2) an einer Mischprobe mit "extrem niedrigem Gehalt" (Tabelle 2), über den hierin berichtet wird. Diese Mischprobe mit extrem niedrigem Gehalt wurde konzipiert, um zu ermitteln, ob eine niedriggradige, disseminierte Mineralisierung auf eine konventionelle Kupferanreicherung durch Flotation anspricht, wobei die Gewinnungsraten der Begleitmineralien (PGE, Au, Ag, Ni) berücksichtigt wurden. Die Ergebnisse dieses Tests werden dazu beitragen, einen niedrigen Cutoff-Gehalt für die MRE-Modellierung zu definieren.

Tabelle 2: LCT1-Locked-Cycle-Test hinsichtlich Zufuhrgehalt, Konzentratgehalt und Gewinnungsrate der Mischprobe aus der Zone Lion

Element Zufuhrgehalt Gehalt des Konzentrats Gewinnungsrate (%) Cu 3,42 % 25,80 % 98,9 Ni 0,20 % 1,20 % 77,1 Au 0,70 g/t 4,83 g/t 85,0 Pd 5,37 g/t 41,4 g/t 93,9 Pt 2,90 g/t 23,4 g/t 96,8 Ag 24,9 g/t 159 g/t 88,9

Wie angesichts des niedrigen Gehalts der LG2-Mischprobe zu erwarten war, zeigen die Testergebnisse niedrigere Gewinnungsraten als bei der hochgradigeren LCT 1-Mischprobe. Überraschenderweise waren die Testgewinnungsraten jedoch nur geringfügig niedriger und lieferten deutlich höhere Gewinnungsraten und Konzentratgehalte als ursprünglich für dieses niedriggradige Material erwartet. Die Cu-Gewinnungsrate belief sich auf 98,3 % bei einem Cu-Konzentratgehalt von 25,4 %, wobei die Edelmetalle Werte im mittleren bis hohen 80-%-Bereich aufwiesen. Dieses Ergebnis verschafft Power Metallic enormen Spielraum, um die Einbeziehung beträchtlicher Mengen an äußerst niedriggradigem Material in die MRE für Lion zu prüfen.

Tabelle 3: LG2-Locked-Cycle-Test - Zusammenfassung von Zufuhrgehalt, Konzentratgehalt und Gewinnungsrate

Element Zufuhrgehalt Gehalt des Konzentrats Gewinnungsrate (%) Cu 0,62 % 25,40 % 98,3 Ni 0,04 % 0,78 % 47,7 Au 0,37 g/t 12,7 g/t 83,1 Pd 0,97 g/t 38,9 g/t 89,1 Pt 0,22 g/t 7,9 g/t 84,1 Ag 6,26 g/t 271 g/t 75,9

Darüber hinaus führt SGS Canada Inc. hydrometallurgische Untersuchungen der Kupferkonzentrate von den Lion-LCT-Tests durch, um zu ermitteln, ob ein Direktverfahren zur Metallgewinnung realisierbar sein könnte. Die Ergebnisse dieser Arbeiten sind noch ausstehend.

Qualifizierter Sachverständiger

Joseph Campbell, P. Geo, VP Exploration bei Power Metallic, ist der qualifizierte Sachverständige, der die technische Offenlegung in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt hat.

Über Power Metallic Mines Inc.

Das kanadische Explorationsunternehmen Power Metallic konzentriert sich darauf, das Projektgebiet Nisk (Nisk-Lion-Tiger), ein hochgradiges Kupfer-PGE-, Nickel-, Gold- und Silbersystem, zur nächsten polymetallischen Mine Kanadas weiterzuentwickeln.

Am 1. Februar 2021 sicherte sich Power Metallic (damals Chilean Metals) eine Option auf einen Anteil von bis zu 80 % am Projekt Nisk von Critical Elements Lithium Corp. (TSX-V: CRE). Seit dem Erwerb von 313 angrenzenden Claims (ca. 167 km²) von Li-FT Power im Juni 2025 kontrolliert das Unternehmen nun eine Fläche von ca. 330 km² sowie ca. 50 km an aussichtsreichen Beckenrandstrukturen.

Power Metallic erweitert die Mineralisierung in den Entdeckungszonen Nisk und Lion, evaluiert das Ziel Tiger und erkundet das vergrößerte Landpaket mithilfe sukzessiver Bohrprogramme.

Über das Projektgebiet Nisk hinaus ist Power Metallic indirekt an beträchtlichen Landpaketen in British Columbia und Chile beteiligt. Dies ist auf die 50%ige Beteiligung an Chilean Metals Inc. zurückzuführen, die am 3. Februar 2025 durch einen Plan of Arrangement aus Power Metallic ausgegliedert wurde.

Das Unternehmen ist zudem zu 100 % an Power Metallic Arabia beteiligt, das eine 100%ige Beteiligung an der Explorationslizenz Jabal Baudan im Jabal-Said-Belt des Königreichs Saudi-Arabiens hält. Dieses Konzessionsgebiet umfasst eine Fläche von mehr als 200 Quadratkilometern in einem Gebiet, das für seine äußerst aussichtsreiche Kupfer-Gold- und Zinkmineralisierung bekannt ist. Die Region ist auch für ihre massiven vulkanogenen Sulfidvorkommen bekannt, darunter die erstklassige Mine Jabal Sayid und das vielversprechende Vorkommen Umm and Damad.

Nähere Informationen zu Power Metallic Mines Inc. erhalten Sie über:

Duncan Roy, VP Investor Relations

416-580-3862

mailto:duncan@powermetallic.com

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Power Metallic Mines Inc.

The Canadian Venture Building

82 Richmond St East, Suite 202

Toronto, ON

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

QA/QC und Probenahme

GeoVector Management Inc ("GeoVector") ist das Beratungsunternehmen, das mit der Durchführung des laufenden Bohrprogramms beauftragt wurde, einschließlich Bohrkernprotokollierung und Beprobung des Bohrkerns.

Alle in dieser Pressemitteilung angesprochenen Bohrkerne entsprechen der Größe HQ oder NQ. Bohrkerne werden neu zusammengesetzt und vermessen. Die geotechnischen Daten der Bohrkerne umfassen Fotos (nass und trocken), einen Gesteinsqualitätsindex, die magnetische Empfindlichkeit, die Leitfähigkeit sowie Schätzungen der Ausbeute. Die Bohrkerne werden hinsichtlich ihrer Lithologie, Mineralogie und strukturellen Merkmale protokolliert. Die Probenabschnitte werden abgegrenzt und markiert.

Entnommene Kerne werden mechanisch zersägt. Halbe Bohrkerne werden für Vergleichszwecke aufbewahrt. Das QA/QC-Programm von GeoVector beinhaltet das regelmäßige Einbringen von CRM-Standards, Duplikaten und Leerproben in den Probenstrom sowie eine strenge Überprüfung aller Ergebnisse. QA/QC und Datenvalidierung wurden durchgeführt. Es wurden keine wesentlichen Fehler festgestellt.

Alle Proben wurden an Activation Laboratories Ltd ("Actlabs") übermittelt und dort analysiert, ein von Power Metallic unabhängiges kommerzielles Labor, das keinerlei Beteiligung an dem Projekt hat. Actlabs ist ein nach ISO 9001 und 17025 zertifiziertes und akkreditiertes Labor. Die bei Actlabs eingereichten Proben werden mittels Standardaufbereitungsmethoden und RX-1 (Trocken, Zerkleinern (< 7 kg) 80 % kleiner als 2 mm), Riffelteilung (250 g) und Pulverisierung ((Weichstahl) 95 % kleiner als 105 µm) aufbereitet. Die Analyse erfolgt mittels 1F2 (ICP-OES) und 1C-OES - 4-Säure-Aufschluss nahe der Gesamtmenge + Gold-Platin-Palladium-Analyse und 8-Peroxid-ICP-OES für die reguläre und über der Nachweisgrenze liegende Analyse. Pegmatitproben werden mit der UT7-Methode - Li bis zu 5 %, Rb bis zu 2 % - analysiert. Actlabs führt auch eine interne Analyse der Grob- und Pulpenduplikate durch, um eine korrekte Probenaufbereitung und Kalibrierung der Geräte sicherzustellen.

Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze als "zukunftsgerichtete Aussagen" in Bezug auf das Unternehmen angesehen werden können. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "projiziert", "potenziell", "deutet darauf hin", "Gelegenheit", "möglich" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder die besagen, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten "werden", "würden", "können", "könnten" oder "sollten". Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, unterliegen Risiken und Ungewissheiten, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Gegebenheiten können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen wesentlichen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem der Zeitpunkt der verschiedenen Bohrpläne; die Fähigkeit, ausreichend Kapital aufzubringen, um seine Verpflichtungen im Rahmen seiner Konzessionsverträge zu erfüllen sowie Bohr- und Explorationsarbeiten durchzuführen; die Fähigkeit, seine Grundstücke und Konzessionen in gutem Zustand zu erhalten; seine Projekte zu erkunden und zu entwickeln; Änderungen der wirtschaftlichen Bedingungen oder der Finanzmärkte; die inhärenten Gefahren, die mit der Mineralexploration und dem Bergbaubetrieb verbunden sind; zukünftige Preise für Nickel und andere Metalle; Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen; die Genauigkeit von Mineralressourcen- und -reservenschätzungen; das Potenzial für neue Entdeckungen; die Fähigkeit des Unternehmens, die erforderlichen Genehmigungen und Zustimmungen zu erhalten, die für die Exploration, die Bohrungen und die Erschließung der Projekte erforderlich sind, und, falls diese akzeptiert werden, diese Lizenzen und Genehmigungen rechtzeitig im Hinblick auf die Pläne und Geschäftsziele des Unternehmens für das jeweilige Projekt zu erhalten; die allgemeine Fähigkeit des Unternehmens, seine Mineralressourcen zu vermarkten; und Änderungen von Umwelt- und anderen Gesetzen oder Vorschriften, die sich auf den Betrieb des Unternehmens, die Einhaltung von Umweltgesetzen und -vorschriften, die Abhängigkeit von wichtigen Führungskräften und den allgemeinen Wettbewerb in der Bergbaubranche auswirken könnten.

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