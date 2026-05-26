FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 27. Mai
TERMINE UNTERNEHMEN
06:45 LUX: Aroundtown, Q1-Zahlen
08:00 DEU: Verve Group, Q1-Zahlen
09:00 FRA: Accor, Hauptversammlung
10:00 DEU: LEG Immobilien, Hauptversammlung
10:00 DEU: CTS Eventim, Hauptversammlung
10:00 DEU: Elmos Semiconductor, Hauptversammlung
10:00 DEU: Rhön-Klinikum, Hauptversammlung
10:00 AUT: OMV, Hauptversammlung
10:00 SWE: Electrolux, Hauptversammlung
10:30 DEU: Energiekontor, Hauptversammlung
11:00 CHE: STMicroelectronics, Hauptversammlung
12:30 CHN: PDD Holdings (u.a. Temu), Q1-Zahlen
13:30 USA: Abercrombie & Fitch, Q1-Zahlen
14:30 FRA: Capgemini, Kapitalmarkttag
15:00 USA: Chevron Corporation, Hauptversammlung
16:00 FRA: Societe Generale, Hauptversammlung (und außerordentliche) 16:30 USA: Exxon Mobil, Hauptversammlung
19:00 USA: Meta, Hauptversammlung
22:00 USA: HP Inc., Q2-Zahlen
22:00 USA: Salesforce, Q1-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Tonies, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
DEU: DIW-Konjunkturbarometer
04:00 NZD: Zentralbank, Zinsentscheid
06:00 EUR: Acea, Kfz-Zulassungen 4/26
07:00 FIN: Arbeitslosenquote 4/26
08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 5/26
16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 5/26
18:00 RUS: Industrieproduktion 4/26
SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: Sachverständigenrat Wirtschaft veröffentlicht Frühjahrsgutachten 2026
10:00 DEU: Europäische Zentralbank (EZB) veröffentlicht Finanzstabilitätsbericht + Pressegespräch mit EZB-Vizepräsident Luis de Guindos
CHN: EU-Handelskammer legt Stimmungsbericht zu China vor
CYP: Informelles Treffen der Außenminister der EU-Staaten (Gymnich-Treffen) - Auftakt-Abendessen, Lemesos
RUS: Kremlchef Wladimir Putin auf Staatsbesuch in der zentraasiatischen Republik Kasachstan und beim Gipfel der Eurasischen Wirtschaftsunion °
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