PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Nach den Gewinnen zu Wochenbeginn hat der Aktienmarkt in der Eurozone am Dienstag einen Dämpfer erhalten. US-Militärschläge gegen den Iran stimmten Marktteilnehmer wieder vorsichtiger, nachdem am Vortag viel Hoffnung eingepreist wurde, dass ein Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran abgeschlossen werden kann.

Dem EuroStoxx 50 blieb ein weiterer Anstieg hin zu seinem Rekordhoch von knapp 6.200 Punkten verwehrt. Der Leitindex der Eurozone litt nach seiner Rally auf das höchste Niveau seit Ende Februar unter Gewinnmitnahmen. Aus dem Handel ging er 1,18 Prozent tiefer bei 6.064,15 Punkten. Er blieb aber über der psychologisch wichtigen Marke von 6.000 Punkten.

Außerhalb der Eurozone vollzogen die Leitindizes in Zürich und London die Vortagsrally noch ein Stück nach, die ihnen feiertagsbedingt entgangen war. Der Londoner FTSE 100 konnte daher 0,24 Prozent auf 10.491,39 Punkte zulegen. Er profitierte auch von steigenden Rohstoffwerten. In der Schweiz hielt sich der SMI mit 0,17 Prozent im Plus bei 13.525,68 Punkten./tih/jha/

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