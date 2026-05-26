Die Aktie des Motorenherstellers erlitt durch den Iran-Konflikt massive Kursrückgänge, konnte diese zwischenzeitlich jedoch wieder größtenteils aufholen. Am Dienstag gewinnt die Deutz-Aktie leicht und steht aktuell bei 10,20 €. Wie sind die weiteren Kursaussichten? Ausrüsteraktien derzeit nicht im Fokus Die Deutz AG zählt mit ihren Motoren zu den klassischen Ausrüstern für Lkw, Bau- und landwirtschaftliche Maschinen. Solche Industrie- und Zyklikerwerte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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