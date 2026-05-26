Mit dem Amtsantritt von Kevin Warsh an der Spitze der Fed droht den USA eine gefährliche Wiederholung der Wirtschaftsgeschichte. Wenn eine Zentralbank dem Druck der Politik nachgibt, geraten die Inflationserwartungen außer Kontrolle. Ein Blick in die Geschichte zeigt: Ein ganz ähnlicher politischer Druck löste in den 1970er Jahren ein verheerendes Jahrzehnt der Stagflation aus. Die Unabhängigkeit der Federal Reserve steht vor ihrer größten Belastungsprobe seit Jahrzehnten. Mit der Vereidigung von Kevin Warsh als neuem Vorsitzenden der US-Notenbank durch Präsident Donald Trump im Weißen Haus stellt sich die Frage: Wackelt die Unabhängigkeit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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