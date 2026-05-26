Warum warme Getränke nicht immer kühlen, Kaffee den Körper durchaus wässern kann und Wasser gar nicht farblos ist: Fünf Thesen rund ums Trinken im Faktencheck. Wenn die Sonne vom Himmel brutzelt, der Asphalt flimmert und selbst Sitzen zu Schweißausbrüchen führt, können auch Wenig-Trinker:innen ihr Durstgefühl nicht mehr ignorieren. Doch was ist dabei zu beachten? Was steckt zum Beispiel hinter der Zwei-Liter-Regel? Ist Kaffee erlaubt? Sind generell ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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