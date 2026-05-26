© Foto: wO-ChatGPTDer mexikanische Peso steigt und nähert sich unaufhaltsam einem neuen Zwei-Jahres-Hoch. Mexiko wird immer mehr zur verlängerten Werkbank der USA - und der Exportboom treibt die Landeswährung immer höher.Der mexikanische Peso gehört zu den auffälligsten Gewinnern am Devisenmarkt. Gegenüber dem US-Dollar hat die Währung in den vergangenen 12 Monaten rund 11,1 Prozent aufgewertet. Der Dollar-Peso-Kurs liegt aktuell nur noch bei etwa 17,30 Peso je US-Dollar. Hinter dieser Entwicklung steckt vor allem, dass Mexiko vom stark wachsenden Handel mit den USA profitiert. Mexiko erzielte im April einen Handelsbilanzüberschuss von 4,52 Milliarden US-Dollar - das ist fast das Zehnfache der eigentlich …Den vollständigen Artikel lesen
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