Anzeige
Mehr »
Dienstag, 26.05.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Hebt diese Aktie bald ab? Größtes Wolfram-Portfolio der USA vor der Neubewertung!?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
26.05.2026 18:27 Uhr
272 Leser
Artikel bewerten:
(1)

XETRA-SCHLUSS/Leichter - Friedenseuphorie entweicht etwas

DJ XETRA-SCHLUSS/Leichter - Friedenseuphorie entweicht etwas

DOW JONES--Mit Abgaben hat sich der deutsche Aktienmarkt am Dienstag aus dem Handel verabschiedet. Zum "echten" Wochenstart in Deutschland nach dem langen Pfingstwochenende hielten sich Anleger zurück. Dazu wurden nach der Euphorie des Vortages Gewinne zumeist konsolidiert. Auch die zuletzt gestiegenen Hoffnungen rund um den Iran-Krieg wichen wieder einer nüchternen Betrachtung. Am Nachmittag bremste dann eine Verschärfung im Tonfall zwischen den beiden Kriegsparteien.

Der DAX schloss mit einem Minus von 0,8 Prozent bei 25.185 Punkten.

Händler ordneten dies aber als noch nicht besorgniserregend ein. Nach dem langen Pfingstwochenende hätten die Börsen Standhaftigkeit gegenüber der Nachrichtenlage gezeigt. Bis auf die üblichen Drohungen hätten die Scharmützel im Persischen Golf zu keiner Eskalation geführt. Die Sorgen zeigten sich mehr im Brent-Ölpreis, der sich nach dem deutlichen Rückgang am Vortag um 4,6 Prozent auf 100,53 Dollar je Fass stieg.

Michael Nizard, Leiter des Multi-Asset-Handels bei Edmond de Rothschild Asset Management äusserte sich am Morgen aber trotz der unsicheren Gemengelage eher positiv: Denn zu den Signalen wie Renditen und Inflation mehrten sich die Zeichen, dass auch Russlands Offensive in der Ukraine an Momentum verliere. Daher dürfte sich die Risikostimmung in Europa leicht verbessern, und jeder Hinweis auf eine Entspannung rund um die Straße von Hormus werde die Energiepreise wieder senken. Überdies sei die Berichtssaison für das erste Quartal in Europa solide gewesen, mit rund 60 Prozent übertroffenen Erwartungen.

Die Kursbewegungen in Europa zeigten sich bis auf wenige Sonder-Geschichten zumeist von Portfolio-Anpassungen bei der Aktiengewichtung, Sektorrotation und Gewinnmitnahmen geprägt.

Daher gab es selbst innerhalb von Branchen Plus- und Minuszeichen. So bei den Chip-Werten, wo eine ASML deutlich im Minus notierte, Infineon im DAX jedoch ihren Anstieg mit 1,1 Prozent Plus fortsetzten. Software-Aktien wurden wieder verkauft, SAP büßten 2,0 Prozent ein.

Auch MTU Aero und Scout24 gaben um bis zu 3,8 Prozent nach. Gesucht waren dagegen Zalando mit 3,0 Prozent Aufschlag.

Dazu gaben auch Umstufungen häufig die Richtung vor: So verloren Wacker Chemie 2,1 Prozent, nachdem die Analysten der UBS die Kaufempfehlung zurückgezogen und die Titel auf "Neutral" gestuft hatten. Die Papiere von Merck KGaA fielen um 1,3 Prozent, nachdem sie von Jefferies auf "Hold" nach "Buy" gesenkt wurden.

Fresenius Medical Care (FMC) gaben nach anfänglichen Gewinnen um 0,9 Prozent nach. Positiv wurde die Ankündigung eines neuen Aktienrückkaufprogramms mit einem Volumen von rund 1 Milliarde Euro vermerkt. Es soll kurzfristig starten und innerhalb von zwölf Monaten in Tranchen durchgeführt werden. 

=== 
Index     zuletzt* +/- % +/- % YTD 
DAX       25.185  -0,8    2,9 
DAX-Future   25.227  -1,0    3,1 
XDAX      25.183  -0,8    2,5 
MDAX      32.699  -0,3    6,9 
TecDAX      4.064  -0,8    12,2 
SDAX      18.845  -0,1    9,8 
zuletzt   +/- Ticks 
Bund-Future   125,97 -36,0 
*gerundet 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 26, 2026 11:51 ET (15:51 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
Die Märkte feiern neue Rekorde – doch im Hintergrund braut sich eine Entwicklung zusammen, die alles verändern könnte. Die anhaltende Sperrung der Straße von Hormus sorgt laut IEA für eine der größten Energiekrisen aller Zeiten. Gleichzeitig schießen die Preise für Düngemittel und Agrarrohstoffe bereits nach oben.

Damit droht ein perfekter Sturm: steigende Energiepreise, explodierende Produktionskosten und ein möglicher Super-El-Nino, der weltweit Ernten gefährdet. Erste Auswirkungen sind längst sichtbar – Weizen, Soja und Kakao verteuern sich deutlich, während Lebensmittelpreise vor dem nächsten Sprung stehen könnten.

Für Anleger bedeutet das nicht nur Risiken, sondern enorme Chancen. Denn während klassische Märkte unter Druck geraten könnten, entsteht auf den Feldern und Plantagen der nächste große Rohstoffzyklus. Wer sich jetzt richtig positioniert, kann von einer Entwicklung profitieren, die weit über Öl und Metalle hinausgeht.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir drei Aktien vor, die besonders aussichtsreich sind, um von diesem Trend zu profitieren – solide positioniert, strategisch relevant und mit erheblichem Aufwärtspotenzial.



Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Agrar-Boom voll durchschlägt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.