TRADINGIDEE des Tages | US Dollar Index (26.05.2026)

Der Greenback zeigt am Dienstagabend spürbare Stärke und setzt zu einem charttechnischen Befreiungsschlag an. Der US Dollar Index (USDIDX) versucht aktuell, sich nachhaltig über seinem exponentiellen 200-Tage-Durchschnitt (EMA200) zu etablieren. Angetrieben wird diese Aufwärtsbewegung von einer Reihe robuster US-Makrodaten sowie neuen geopolitischen Spannungen im Nahen Osten, die den Ölpreis ansteigen lassen. Für kurzfristig orientierte Anleger ergibt sich aus diesem Zusammenspiel von Fundamentaldaten und Charttechnik eine vielversprechende Trading Idee.

US Dollar Index Chart (Daily Timeframe) Chartanalyse

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 26.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 74 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.