Bitcoin hat den Bereich um 76.000 US-Dollar verteidigt und nimmt den Angriff auf die 80.000 schon wieder auf. Gleichzeitig schieben sich die US-Indizes von einem Allzeithoch zum nächsten - aber die Kryptos laufen bislang noch eher hinterher. Genau deshalb wird es jetzt spannend: Kommt die große Rotation von den Börsen-Bestperformern hinein in Bitcoin und Altcoins, oder müssen wir uns erst noch auf den nächsten Rücksetzer einstellen? Johanna Krämer spricht mit Oliver Michel von der tokentus investment ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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