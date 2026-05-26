© Foto: Miller_Eszter - pixabay.comDer für seine optimistischen Marktprognosen bekannte Analyst Tom Lee schlägt plötzlich andere Töne an. Sogar von einem Bärenmarkt ist die Rede.Große Investoren und Hedgefonds werden oft daran gemessen, ob sie den breiten Index schlagen können. Das muss nicht mit dem Anlageziel des Kleinanlegers zusammenfallen, der eher auf seine persönlichen Anlageziele schielen sollte. Ob man dabei einzelne Aktien oder den breiten Markt im Blick hat, ordnet sich der persönlichen Strategie unter. Tom Lee von Fundstrat, bekannt für seine durchgehend optimistischen Prognosen für den breiten Marktindex, glaubt, dass bestimmte Aktiensegmente später in diesem Jahr in einen Bärenmarkt geraten könnten. In einem …Den vollständigen Artikel lesen
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