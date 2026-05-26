Der deutsche Aktienmarkt legte nach der starken Rally vom Vortag am Dienstag eine Verschnaufpause ein. Angesichts der fragilen Lage im Nahen Osten nahmen die Anleger heute Gewinne vom Tisch. DAX, MDAX und SDAX gehen mit roten Vorzeichen aus dem Handel. Neue Militäraktionen der USA im Iran sorgen außerdem für einen Preisauftrieb am Ölmarkt.• DAX schließt mit minus 0,7 Prozent oberhalb von 25.000 Punkten• Neue Angriffe im Nahen Osten treiben den Ölpreis nach oben• Kräftige Kursbewegungen bei Zalando, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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