Kvvit wird die lokale Entwicklung, die Zulassungsaktivitäten und die Vermarktung von INBRIJA in Festlandchina, Hongkong und Macao leiten?

Im Rahmen der Vereinbarung erhält Merz Therapeutics Vorauszahlungen, Meilensteinzahlungen für Entwicklung und Vermarktung sowie gestaffelte Liefer- und Lizenzvereinbarungen, wobei Kvvit keine Herstellungsrechte gewährt werden?

Die Merz Therapeutics GmbH und die Jiangxi Kvvit Pharmaceutical Co. Ltd. gaben heute bekannt, dass die Unternehmen eine exklusive Lizenz- und Kooperationsvereinbarung bezüglich INBRIJA (Levodopa-Inhalationspulver) und dessen proprietärem Inhalationsgerät zur intermittierenden Behandlung episodischer motorischer Fluktuationen (OFF-Episoden) bei erwachsenen Patienten mit Parkinson-Krankheit (PD), die mit einem Levodopa/Dopa-Decarboxylase-Hemmer behandelt werden, in Festlandchina, Hongkong und Macao abgeschlossen haben.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Merz INBRIJA liefern und die Verantwortung für die globale Produktqualität sowie wichtige Zulassungsaktivitäten behalten. Kvvit wird die Entwicklung, die Zulassungsaktivitäten und die Vermarktung im Lizenzgebiet gemäß einem gemeinsam vereinbarten China-Entwicklungsplan leiten. Merz wird als ausländischer Inhaber der Arzneimittelzulassung fungieren, während Kvvit als inländischer Verantwortlicher auftritt und die lokale klinische Entwicklung sowie die Zulassungsanträge finanziert. INBRIJA ist derzeit in China, Hongkong und Macau nicht zugelassen, und eine mögliche Zulassung hängt von einer erfolgreichen klinischen Entwicklung und der behördlichen Prüfung im Lizenzgebiet ab.

"Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Kvvit, um INBRIJA potenziell Menschen mit Parkinson-Krankheit in Großchina zugänglich zu machen", sagte Andrea von der Lippe, President, Region International Markets. "Die lokalen Entwicklungs- und Vermarktungskapazitäten von Kvvit bilden in Kombination mit der Erfahrung von Merz mit INBRIJA eine starke Grundlage, um den Zugang zu einer zusätzlichen Behandlungsoption für Patienten mit OFF-Episoden zu erweitern."

Yang Lizhen, Vizepräsident der Jiangxi Kvvit Pharmaceutical Co. Ltd., sagte: "Kvvit hat sich stets dazu verpflichtet, herausragende Leistungen für die menschliche Gesundheit zu erbringen. Mit Sitz in China und einer globalen Perspektive hofft das Unternehmen, Patienten wertvollere und innovativere Behandlungspläne für neurologische Erkrankungen anbieten zu können. Auf der Grundlage dieser Kooperationsmöglichkeit mit Merz für die Entwicklung, Zulassung und anschließende Vermarktung von INBRIJA werden wir eng mit medizinischen Fachkräften zusammenarbeiten, um dessen sinnvolle Anwendung in der klinischen Praxis zu fördern.

Im Rahmen der Vereinbarung erhält Merz Therapeutics eine Vorauszahlung sowie Meilensteinzahlungen für Entwicklung und Vermarktung und gestaffelte Liefer- und Lizenzvereinbarungen, die an die kommerzielle Leistung in dem Gebiet gekoppelt sind.

Über INBRIJA (Levodopa-Inhalationspulver

INBRIJA ist ein von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (2018) und der Europäischen Arzneimittelagentur (2019) zugelassenes, verschreibungspflichtiges Levodopa-Inhalationsmedikament, das zur intermittierenden Behandlung episodischer motorischer Schwankungen (OFF-Episoden) bei erwachsenen Patienten mit Parkinson-Krankheit (PD) indiziert ist, die mit einem Levodopa/Dopa-Decarboxylase-Hemmer behandelt werden. Da INBRIJA direkt in die Lunge gelangt, wird die Resorption des Arzneimittels nicht durch Mahlzeiten oder andere PD-assoziierte Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts beeinträchtigt, die sich auf oral verabreichte Medikamente auswirken können.1

Über Merz Therapeutics

Die Merz Therapeutics GmbH hat es sich zur Aufgabe gemacht, bessere Behandlungsergebnisse für mehr Patienten zu erzielen. Auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse und mit dem Fokus auf die Patientenerfahrung strebt das Unternehmen unermüdlich nach innovativen Therapien und Partnerschaften, um den ungedeckten Bedarf bei Bewegungsstörungen, neurodegenerativen Erkrankungen, Lebererkrankungen und anderen Gesundheitszuständen zu decken, die die Lebensqualität der Patienten erheblich beeinträchtigen.

Merz Therapeutics hat seinen Hauptsitz in Frankfurt am Main und ist in mehr als 80 Ländern tätig. Die Merz Therapeutics GmbH ist Teil der Merz-Gruppe, einem privaten Familienunternehmen mit einer 117-jährigen Tradition. Mit Leidenschaft und Zielstrebigkeit treibt Merz Therapeutics die Versorgung in der Spezialneurologie auf eine Weise voran, die sowohl den Patienten als auch der Gesellschaft zugutekommt. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.merztherapeutics.com.

Über Kvvit

Die Jiangxi Kvvit Pharmaceutical Co., Ltd., gegründet im Jahr 2021, ist eine kontrollierte Tochtergesellschaft der QF Pharmaceutical Group Co., Ltd. Sie wurde als nationales High-Tech-Unternehmen, als Technologiezentrum der Provinz Jiangxi und als potenzielles Gazellenunternehmen der Provinz Jiangxi anerkannt. Das Unternehmen hat ein globales, durchgängiges Innovations- und F&E-System aufgebaut, das sich auf Kerntherapiebereiche wie das zentrale Nervensystem, Antiinfektiva, Antineoplastika und das Verdauungssystem konzentriert. Es ist in fast 30 Ländern und Regionen vertreten, darunter die Vereinigten Staaten, Ostasien, die ASEAN-Staaten, der Nahe Osten, Nordafrika und Südamerika. Getreu der Mission, "der Welt kontinuierlich herausragende Gesundheitsdienstleistungen zu bieten", hat sich Kvvit zum Ziel gesetzt, ein vertrauenswürdiges und innovatives Pharmaunternehmen zu werden.

Referenz

1 Europäische Arzneimittelagentur. Inbrija (Levodopa).

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/inbrija Letzter Zugriff: 19. Mai 2026.

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