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Goldman Sachs verkaufte im ersten Quartal 2026 seine gesamte XRP-ETF-Position im Wert von 154 Millionen Dollar. Der XRP Kurs liegt heute bei 1,36 Dollar und hat seit Jahresbeginn rund 26 Prozent verloren. Die 13F-Meldung bei der SEC zeigt null XRP-Positionen zum 31. März 2026. Gleichzeitig behielt die Bank rund 690 Millionen Dollar in Bitcoin-ETFs. Der technische Ausblick zeigt einen RSI von 43 und einen Kurs unter allen wichtigen gleitenden Durchschnitten.

XRP Kurs unter Druck nach Goldman Sachs' vollständigem Rückzug aus Altcoin-ETFs

Goldman Sachs meldete in seiner 13F-Einreichung für das erste Quartal 2026 null XRP-ETF-Bestände. Die Bank hatte Ende 2025 noch rund 154 Millionen Dollar in XRP-Produkten von Bitwise, Franklin Templeton, Grayscale und 21Shares gehalten. Innerhalb eines einzigen Quartals liquidierte Goldman Sachs jede einzelne XRP-Position vollständig.

Die Bitcoin-Position blieb mit rund 690 Millionen Dollar im iShares Bitcoin Trust deutlich größer. Auch Ethereum behielt Goldman mit 177 Millionen Dollar im Portfolio, zuzüglich 67 Millionen in gestakten ETH-Produkten. Die Rotation zeigt, dass die Bank zwischen Kernpositionen in Bitcoin und spekulativeren Altcoin-ETFs klar unterscheidet.

Der XRP Kurs reagierte auf diese Meldung mit einem Rückgang unter 1,40 Dollar in der vergangenen Woche. Aktuell notiert XRP bei 1,36 Dollar mit einer Marktkapitalisierung von rund 84 Milliarden Dollar. Im Wochenvergleich verlor der Token 3,8 Prozent und entwickelte sich schwächer als der Gesamtmarkt. Der RSI liegt bei 43 und signalisiert nachlassende Kaufkraft ohne überverkaufte Bedingungen. Die nächste Unterstützung hält bei 1,34 Dollar, während der Widerstand bei der 20-Tage-EMA nahe 1,41 Dollar liegt.

Ein Ausbruch über 1,41 Dollar könnte den Weg Richtung 1,45 Dollar öffnen. Fällt der XRP Kurs unter 1,34 Dollar, droht ein Rückgang bis 1,32 Dollar. Laut CryptoPotato wurde Goldman Sachs Ende 2025 noch als größter institutioneller XRP-ETF-Investor geführt. Laut CoinGecko zeigt der 7-Tage-Trend eine Underperformance gegenüber vergleichbaren Kryptowährungen. Wenn die größte Investmentbank der Welt einen Altcoin-ETF aufgibt, suchen erfahrene Anleger nach Positionen, deren Kurspotenzial noch nicht eingepreist ist.

Pepeto zieht Kapital an, während der XRP Kurs unter institutionellem Verkaufsdruck steht

Diese Umschichtung zeigt, dass institutionelles Kapital sich von bewerteten Positionen entfernt. In solchen Phasen rücken Projekte in den Fokus, die noch vor ihrer Börsennotierung stehen. Die aktuelle Erholungsphase öffnet ein Fenster, das Presale-Käufer bereits erkannt haben, und die Frage lautet, welcher Einstieg den größten Spielraum bietet.

Pepeto beantwortet diese Frage für Anleger, die den XRP Kurs verfolgen und nach Presale-Chancen suchen, bei denen sich Renditen vor einem bestätigten Katalysator aufbauen. Das Projekt zieht weiterhin Kapital an, weil der Presale-Einstieg auf Gewinne ausgelegt ist, die über den Listing-Tag hinausgehen, und Analysten dem Token ein Potenzial von 100x bis 300x nach dem Listing zutrauen. PepetoSwap betreibt eine vollständige Handelsplattform ohne Gebühren über mehrere Blockchains hinweg, sodass bei jedem Tausch mehr Kapital im Wallet des Traders bleibt, anstatt in Gasgebühren zu fließen.

Die Cross-Chain-Bridge bewegt Token zwischen Blockchains ohne Kosten und beseitigt ein Problem, das auf anderen Plattformen Hunderte Dollar verschlingt. Das gesamte System läuft bereits jetzt, und genau das unterscheidet Pepeto von Presale-Token, die Produkte versprechen und nichts liefern. Mehr als 10 Millionen Dollar Presale-Volumen bei einem Einstiegspreis von 0,0000001871 Dollar während eines Marktrückgangs zeigen, dass Anleger weiterhin einsteigen, weil die Zahlen stimmen.

SolidProof hat den gesamten Code vor dem Presale geprüft und verifiziert, sodass Käufer auf eine unabhängig bestätigte Sicherheit vertrauen können. Der Mitgründer entwickelte den originalen Pepe Coin, und ein ehemaliger Binance-Experte gehört zum Entwicklerteam. Der XRP Kurs könnte sich schrittweise erholen, doch Pepeto bietet frühen Käufern die Möglichkeit, Renditen zu erzielen, die ein Token mit 84 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung nicht mehr liefern kann, bevor das nahende Binance-Listing das aktuelle Einstiegsfenster dauerhaft schließt. Die Wallets, die bereits investiert sind, bauen ihre Position aus, während der Rest des Marktes noch zuschaut.

Fazit

Goldman Sachs hat den XRP Kurs mit seinem Ausstieg nicht verändert, aber die Botschaft ist eindeutig. Pepeto passt auf beide Seiten, weil die Handelstools nach dem Listing echten Wert schaffen und die Prognosen von 100x bis 300x den Presale zum stärksten Einstieg machen. Dasselbe Muster bildet sich jetzt um Pepeto, und jedes Wallet, das über die offizielle Pepeto-Website einsteigt, handelt nach diesem Signal. Diesen Presale zu verpassen könnte die teuerste Entscheidung dieses Zyklus sein, wenn das Binance-Listing frühe Wallets in die Erfolgsgeschichte verwandelt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen