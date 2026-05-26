In der letzten Analyse war der TheGraph-Token (GRT/USD) noch klar angeschlagen. Damals galt ein dynamischer Anstieg über 0,025 US$ als notwendiges Signal, um den Abwärtstrend seit September 2025 zu brechen und Folgepotenzial in Richtung 0,029 US$ zu eröffnen. Genau diese positive Entwicklung ist nun eingetreten. Bullen melden sich zurück Der Ausbruch über 0,025 US$ hat das zuvor schwache Chartbild deutlich verbessert. Statt neuer Tiefs konnte GRT/USD ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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