NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem langen Wochenende haben einige US-Indizes am Dienstag neue Rekordhöhen erreicht. Während der Leitindex Dow Jones Industrial noch knapp unter seiner Bestmarke vom Freitag blieb, konnten der breit gefasste S&P 500 und der Nasdaq 100 nach einigen Tagen Pause wieder Rekorde aufstellen. Das technologielastige Börsenbarometer hatte dabei erstmals die Marke von 30.000 Punkten überwunden.

Neben der schon länger maßgeblichen Fantasie rund um Künstliche Intelligenz (KI) vollzogen die beiden letztgenannten Indizes auch die Hoffnung auf ein Rahmenabkommen im Iran-Krieg nach, die am Vortag bereits in Europa und Asien eingepreist worden war, als der US-Handel feiertagsbedingt pausiert hatte. In der Breite störte es nicht groß, dass neue Angriffe im Iran und im Libanon die laufenden Verhandlungen zur Beilegung des Kriegs überschatteten. Ein Marktbeobachter sieht im Iran-Krieg beide Seiten "immer noch näher an einem Abkommen als zuletzt".

Der S&P 500 legte zuletzt um 0,5 Prozent auf 7.507 Punkte zu, während der Nasdaq 100 mit dem Rückenwind in puncto KI um 1,5 Prozent auf 29.922 Punkte stieg. Die beiden Indizes zeigten damit mehr Schwung als die Standardwerte, die im Dow Jones Industrial mehr Gewicht haben. Dieser gab um 0,4 Prozent auf 50.382 Punkte nach. Für eine Bestmarke hätte er über 50.830 Punkte steigen müssen.

Im Technologiebereich bleiben Chipwerte am Dienstag der Taktgeber. Nachdem ihre Rally zuletzt eine Pause eingelegt und Anleger sich eher Branchenwerten in Asien und Europa gewidmet hatten, zieht nun auch wieder die Nachfrage nach US-Werten an.

Dies zeigte sich vor allem bei Micron mit einem Kurs, der um fast ein Fünftel auf 898,50 US-Dollar nach oben sprang. Damit durchbrach der Konzern beim Börsenwert erstmals die Marke von einer Billion US-Dollar. Die Schweizer Großbank UBS hatte ihr Kursziel in einer Studie verdreifacht. Sobald mehr Details über die strukturellen Veränderungen bekannt würden, die KI im gesamten Speicherbereich bewirke, dürften die Aktien weiter an Wert gewinnen, hieß es.

Mit 1.625 Dollar erreicht das von Timothy Arcuri genannte Zielniveau für Micron ganz neue Sphären, denn die Ziele anderer renommierter Analysehäuser liegen deutlich niedriger. In der Aufstellung der Nachrichtenagentur Bloomberg galt bislang Ricky Seo von der britischen Bank HSBC mit 1.100 Dollar als größter Optimist.

Mit 6,3 Prozent ebenfalls deutlich war der Kurssprung beim Halbleiterunternehmen Marvell Technology . Hier gab es eine Kaufempfehlung von HSBC - mit einem ebenfalls vervielfachten Kursziel. Die von Frank Lee angepeilten 300 Dollar bedeuten auch hier das höchste bislang von Analysten genannte Ziel.

Mit Autozone machte ein Nebenwert negativ von sich reden. Die Titel fielen um mehr als zehn Prozent, weil der Autoteilehändler im vergangenen Quartal mit seiner Umsatzentwicklung enttäuscht hatte./la/men

US0533321024, US5951121038, US2605661048, US6311011026, US78378X1072, 2455711, US5738741041