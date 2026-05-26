© Foto: SOPA Images - Sipa USABerkshire Hathaway galt jahrzehntelang als sicherer Weg, den Markt zu schlagen. Doch nun zeigen Analysten: Der Abstand zum S&P 500 wird kleiner.Bislang galt an der Börse: Die von Warren Buffett über Jahrzehnte gelenkte Holdinggesellschaft Berkshire schlug häufig den breiten US-Markt. Doch genau diese Gewissheit gerät jetzt ins Wanken. Technische Analysten sehen zunehmend Warnsignale: Berkshire Hathaway verliert gegenüber dem S&P 500 an relativer Stärke. Eine Chartanalyse von 22V Research, über die CNBC berichtet, zeigt, dass die Aktie im Vergleich zum S&P 500 wieder auf ein Niveau zurückgefallen ist, das zuletzt 2007 erreicht wurde. Für Anleger ist das brisant: Über fast zwei Jahrzehnte …Den vollständigen Artikel lesen
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