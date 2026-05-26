Pepe Coin Prognose: Wale verschlingen 1,23 Billionen Token, doch der wahre Einstieg liegt woanders

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Wal-Wallets haben laut Santiment-Daten 1,23 Billionen PEPE-Token in einer einzigen April-Sitzung absorbiert, während Canary Capital den ersten Spot-PEPE-ETF bei der SEC beantragte. PEPE handelt bei rund $0,0000038 und liegt damit 86 Prozent unter dem Allzeithoch von $0,000028 aus Dezember 2024. Die Marktkapitalisierung beträgt 1,59 Milliarden Dollar, und 551.500 Wallet-Adressen halten den Token, wobei 37.000 seit April hinzukamen. Die Pepe Coin Prognose zeigt eine mögliche Erholung, aber selbst die Rückkehr zum Allzeithoch wäre nur ein 7x. Für Anleger, die nach einer echten Vervielfachung suchen, ist der Renditeraum eines gelisteten Coins eng. Pepe Coin Prognose: Was Wal-Akkumulation und der ETF-Antrag für den Kurs bedeuten Canary Capital hat im April 2026 ein S-1-Formular bei der SEC eingereicht, um den ersten regulierten Spot-PEPE-ETF aufzulegen, der den Live-Preis des Meme Coins abbilden soll. Der Antrag kam in einer Phase, in der Wal-Wallets laut Santiment 1,23 Billionen PEPE in einer einzigen Sitzung akkumulierten. Diese gleichzeitige Bewegung hat in vergangenen Zyklen größere Kursbewegungen eingeleitet. Die 10 größten Wallet-Adressen halten rund 41 Prozent des Angebots lautCoinMarketCap. Der Kurs profitiert von diesem Signal, doch die Konzentration bleibt ein Risikofaktor, den institutionelle Investoren bei ihrer Bewertung berücksichtigen. PEPE handelt aktuell bei $0,0000038 mit einem täglichen Volumen von 157 Millionen Dollar lautBybit, was den Token unter den aktivsten Meme Coins hält. Die Marktkapitalisierung liegt bei 1,59 Milliarden Dollar, und der Token befindet sich 86 Prozent unter seinem Dezember-2024-Hoch. Seit April kamen 37.000 neue Wallet-Adressen hinzu, und die Gesamtzahl der Halter erreichte 551.500. Changelly prognostiziert ein Maximum von $0,00000458 bis Ende 2026, rund 20 Prozent über dem aktuellen Niveau. Das reicht kaum über eine Erholung hinaus. Optimistischere Modelle reichen bis $0,0000149, setzen aber einen starken Bullenmarkt voraus, der derzeit nicht gegeben ist. Die Rückkehr zum Allzeithoch würde eine Marktkapitalisierung von 12 Milliarden Dollar erfordern, ein 7x von hier, was Monate bis Jahre dauern kann. Grayscales Dogecoin-ETF verzeichnete beim Start nur 1,4 Millionen Dollar Volumen, weit unter den Erwartungen, was die Skepsis gegenüber Meme-Coin-ETFs unterstreicht. Das Bild zeigt eine Erholungsgeschichte, keine Vervielfachung, und die Renditedecke von hier aus ist ein Bruchteil dessen, was die allerersten Halter erzielten. Pepeto: Wo der Abstand zwischen Presale und Listing den PEPE-Chart übertrifft Die Wal-Akkumulation zeigt Überzeugung im Meme-Coin-Sektor, aber bei einem Token mit 1,59 Milliarden Dollar Bewertung ist der Weg nach oben in Prozenten gemessen. Wer den vollen Abstand zwischen Einstieg und Listing sucht, findet ihn in einem Presale, der bereits eine funktionierende Börse betreibt. Pepeto wird zur ersten Wahl für Käufer, die die weiteste Rendite vor der Öffnung einer großen Börse suchen. Das Projekt wurde geschaffen, um Meme-Coin-Haltern eine vollständige Börse zu geben, die Wallets über verschiedene Blockchains verbindet. Pepeto wickelt Trades auf PepetoSwap ohne Gebühr ab und betreibt eine kostenlose Bridge, die Token zwischen Netzwerken bewegt. Die Börse entfernt die Gasgebühren, die auf anderen Plattformen bei jedem Transfer Gewinne auffressen, sodass Käufer jeden Dollar behalten, den sie einsetzen. Die vollständige Börse funktioniert bereits, und aktive Nutzer bridgen und swappen täglich. Das trennt Pepeto von fast jedem anderen Presale. Der Mitgründer, der den originalen Pepe Coin schuf, hat diese Börse von Grund auf entworfen und dabei die Fehler vermieden, die den ersten Versuch ohne funktionierendes Produkt begleiteten. SolidProof hat den gesamten Code einer vollständigen Prüfung unterzogen und jede Zeile des Vertrags verifiziert, bevor der Presale startete. Die Nachfrage bestätigt die Überzeugung, weil Pepeto mehr als 10 Millionen Dollar eingezogen hat, und der Einstieg steht bei $0,0000001871. Der originale Pepe Coin erreichte mit derselben Gesamtmenge von 420 Billionen Token und ohne Produkt 11 Milliarden Dollar. Diesmal stützt eine aktive Börse jeden Token, und das erwartete Binance-Listing rückt näher. Die Wallets, diePepetojetzt laden, sehen, dass das Listing diesen Einstieg dauerhaft beendet.Fazit zur Pepe Coin Prognose und zum Presale-Fenster Die Pepe Coin Prognose stützt sich auf den ETF-Antrag und die Wal-Akkumulation, doch bei 1,59 Milliarden Dollar Bewertung bleibt die Renditedecke eng. Pepeto bietet das, was der originale PEPE seinen frühesten Haltern gab und dann verbrauchte: den vollen Abstand zwischen Presale und Börsenlisting. Der Mitgründer hat die Rechnung bewiesen, als der erste Pepe Coin ohne Produkt auf 11 Milliarden Dollar stieg, und die offizielle Pepeto-Website bietet einen Einstieg, den kein Chart abbilden kann. Das Binance-Listing beendet den Presale, und die Wallets, die heute einsteigen, positionieren sich vor dem Moment. Jetzt die offizielle Pepeto-Website besuchen