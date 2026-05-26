Die Tech-Euphorie an der Wall Street kennt aktuell kein Halten mehr. Trotz der fragilen Lage im Nahen Osten greifen Anleger am Dienstag beherzt zu - insbesondere bei Halbleiterwerten. Das Ergebnis: Der S&P 500 und der Nasdaq 100 klettern auf neue Rekordstände. DER AKTIONÄR blickt auf die aktuell wichtigsten Themen an den US-Börsen.• S&P 500 (plus 0,9 Prozent) und Nasdaq 100 (plus 1,9 Prozent) markieren am Dienstag neue Allzeithochs• Chipsektor im Fokus: Micron Technology treibt die Rally ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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