Die Schulden der Vereinigten Staaten steigen, Japan zieht Kapital ab und Gold rückt ins Zentrum. Jan Willhöft zeigt, warum Anleger den Anleihemarkt jetzt nicht ignorieren sollten.Die Schuldenuhr der Vereinigten Staaten tickt immer schneller. Jan Willhöft, Partner von AXINO Capital, zeigt auf wallstreetONLINE TV, warum Anleger den globalen Anleihemarkt jetzt nicht ignorieren sollten. Denn die Verschuldung der Vereinigten Staaten nähert sich laut US National Debt Clock der Marke von 39,3 Billionen US-Dollar. Zugleich zahlen die Vereinigten Staaten inzwischen mehr Zinsen als für ihr Militär. Genau hier beginne das Problem. Willhöft erklärt, warum 5 Prozent Rendite bei 30-jährigen …Den vollständigen Artikel lesen
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