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Goldman Sachs hat im ersten Quartal 2026 sämtliche XRP-ETF-Anteile im Wert von rund 154 Millionen Dollar verkauft, während XRP-ETFs gleichzeitig als schnellster Altcoin die Marke von einer Milliarde Dollar an Gesamtzuflüssen durchbrochen haben. Dieser Widerspruch zwischen einem Großbank-Exit und Rekordzuflüssen definiert die aktuelle XRP Prognose. Der Token notiert am 25. Mai bei 1,36 Dollar und hat in den letzten sieben Tagen 3,8 Prozent verloren. Der RSI steht bei 38, und der Kurs handelt unter allen relevanten gleitenden Durchschnitten. Seit Februar 2026 bewegt sich XRP in einer engen Spanne zwischen 1,30 und 1,50 Dollar, ohne einen Ausbruch zu schaffen. Sieben Spot-XRP-ETFs sind in den USA aktiv und verwalten zusammen rund eine Milliarde Dollar an Vermögenswerten.

Goldman-Exit und Milliarden-ETF-Zuflüsse prägen die XRP Prognose

Goldman Sachs bestätigte einen vollständigen Ausstieg aus seiner XRP-ETF-Position im ersten Quartal 2026, was rund 154 Millionen Dollar an verkauften Anteilen entspricht, wie CoinDesk berichtete. Die Verkäufe erfolgten, während XRP-ETFs gleichzeitig kumulative Zuflüsse von einer Milliarde Dollar verzeichneten, die schnellste Marke eines Altcoin-ETFs in der Geschichte. Allein in der Woche bis zum 22. Mai flossen 42 Millionen Dollar in XRP-Fonds, darunter 8,88 Millionen Dollar an einem einzigen Tag.

ETF-Zuflüsse liefen über zwölf aufeinanderfolgende Handelstage positiv, ein Zeichen für anhaltendes institutionelles Interesse trotz des Kursrückgangs. Gleichzeitig entstanden innerhalb von 24 Stunden rund 4.300 neue XRP-Wallets, was auf wachsendes Interesse im Retail-Segment hindeutet. Während Bitcoin-ETFs im gleichen Zeitraum 1,6 Milliarden Dollar an Abflüssen verzeichneten, rotierte Kapital aktiv in XRP-Produkte.

Doch die Zuflüsse bewegen den Kurs nicht. XRP notiert bei 1,36 Dollar mit einer Marktkapitalisierung von 84 Milliarden Dollar, wie CoinGecko zeigt. Der Token handelt unter dem 20-, 50-, 100- und 200-Tage-Durchschnitt, ein klares Signal für kurzfristige Schwäche. Der RSI bei 38 liegt im neutralen Bereich, tendiert aber zur überverkauften Zone. Analysten sehen die Spanne von 1,32 bis 1,45 Dollar als wahrscheinlichen Korridor für Mai, ohne Katalysator für einen Ausbruch nach oben.

Die XRP Prognose für 2026 reicht von konservativen 1,31 Dollar bis zu optimistischen 2,35 Dollar. CoinDCX prognostiziert eine Fortführung der engen Spanne bis Monatsende. Selbst das aggressive Ziel von 2,80 Dollar bis 2030 liefert nur rund das Doppelte vom aktuellen Kurs, und dieser Weg erstreckt sich über Jahre. Wenn eine Milliarde Dollar an ETF-Kapital den Kurs nicht über 1,50 Dollar bewegen kann, stellt sich die Frage, ob die Renditen bei großen Kryptowährungen an eine strukturelle Grenze stoßen und wo Anleger stattdessen einen früheren Einstieg finden.

Pepeto: Handelsplattform mit Binance-Expertise, während die XRP Prognose stagniert

Die gesamte ETF-Rotation bestätigt, dass Wallets nach Renditen jenseits der Obergrenze großer Kryptowährungen suchen. Pepeto liefert die Antwort, weil es als vollständige Handelsplattform arbeitet, die Kapital vor den Risiken schützt, die kleinere Positionen während volatiler Phasen zerstören. Das Projekt bietet einen Einstieg, den XRP bei einer Marktkapitalisierung von 84 Milliarden Dollar nicht mehr bieten kann.

Ein ehemaliger Binance-Experte ist Teil des Entwicklerteams. Der Risiko-Scanner prüft jeden Vertrag, bevor ein einziger Token das Wallet erreicht, und sucht nach Fallen, die Käufer während schneller Kursbewegungen normalerweise auslöschen. Die Cross-Chain-Bridge bewegt Kapital gebührenfrei zwischen Netzwerken.

SolidProof hat die gesamte Codebasis vor dem Presale-Start auditiert und verifiziert, was die Integrität des gesamten Codes bestätigt. Die Gesamtmenge von 420 Billionen Token spiegelt den originalen Pepe-Token wider, den dasselbe Team zu einer Marktkapitalisierung von 11 Milliarden Dollar aufgebaut hat.

Über 10 Millionen Dollar bestätigen das Vertrauen der frühen Käufer, während große Kryptowährungen an Wert verloren haben. Der aktuelle Presale-Preis von 0,0000001871 Dollar gilt nur noch bis zur Binance-Notierung, danach bestimmt der offene Markt den Kurs. Marktbeobachter sehen ein Vielfaches des Einstiegs nach dem Listing als möglich. Die Presale-Seite zeigt stündlich neue Wallets von Anlegern, die erkennen, was Meme-Energie, funktionierende Werkzeuge und eine bevorstehende Binance-Notierung zusammen bewirken können.

Fazit zur XRP Prognose

Der ETF-Ansturm bestätigt, dass große Wallets Wert in XRP sehen, doch die XRP Prognose begrenzt die Renditen auf ein enges Band über Jahre. Die eigentliche Frage ist nicht, ob XRP sich erholt, sondern ob diese Erholung mit dem mithalten kann, was ein Presale am Tag des Listings liefert. Jeder Tag, an dem die offizielle Pepeto-Website geöffnet bleibt, ist ein weiterer Tag, an dem der Einstieg existiert. In dem Moment, in dem das Listing live geht, wird der Presale-Preis zum Boden, den alle anderen gerne gehabt hätten. Das Zeitfenster ist temporär und definiert die Gelegenheit dieses Zyklus.

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