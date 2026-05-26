ROYC gab heute eine Partnerschaft mit Stilla.ai bekannt, die als Plattformebene dienen soll, auf der ROYC seine intern entwickelten KI-Fähigkeiten und -Agenten erstellen, teilen und ausführen wird. Damit wird die zuvor von ROYC vorgestellte Strategie für agentische KI umgesetzt, die alle Unternehmensbereiche mit den Tools und Ressourcen ausstattet, um eigene KI-Agenten zu entwickeln und einzusetzen, was zu messbaren Produktivitätssteigerungen und einer beschleunigten Produktentwicklung führt. Dies wird die Einführung neuer Plattformfunktionen erheblich beschleunigen und gleichzeitig die Kosteneffizienz verbessern sowie die allgemeine Governance und Aufsicht stärken.

Für die Kunden und Partner von ROYC bedeutet dies kürzere Markteinführungszeiten für neue Produktversionen, kürzere Zeiträume von der Idee bis zur Produktrealisierung sowie ein maßgeschneidertes Kundenerlebnis aus Sicht der Investorenservices.

"Unsere Strategie ist klar: KI ist in jeden Aspekt unserer Arbeitsweise und der Funktionen des ROYC-Betriebssystems eingebettet und kein Nebenprojekt", sagte Peter Bergenwald, CTO von ROYC. "Durch diese Partnerschaft können unsere Teams nun eine Funktion einmalig entwickeln und sie mit allen im gesamten Unternehmen teilen, anstatt sie in jedem Thread erneut erklären zu müssen. Dies ermöglicht es Mitarbeitern in allen unseren Bereichen, ein Team von Agenten für sich arbeiten zu lassen, was zu erheblichen Produktivitätssteigerungen führt."

ROYC hat KI in alle Bereiche integriert, darunter Technik, Produktentwicklung, Fondsbetrieb, Investmentmanagement, Investor Services, Recht und Führung, als Teil seines täglichen Betriebsmodells.

Warum Stilla und warum gerade jetzt

"Wir wollen nicht auf ein einziges Modell setzen und entwickeln KI so, dass sie über Kontext verfügt und in den durchgängigen Workflow eingebunden ist", sagte Bergenwald. "Stilla entspricht dieser Philosophie. Es ist modellflexibel, betrachtet den Kontext als das, was den Unterschied ausmacht, und wurde von einem Team entwickelt, das das Vertrauen von Unternehmen verstanden hat, bevor es darauf aufbauend KI entwickelt hat."

"Unternehmen, die privates Kapital verwalten, brauchen keine KI, die Texte generiert. Sie brauchen KI, die sicher funktioniert, mit den richtigen Berechtigungen und dem richtigen Prüfpfad", sagte Siavash Ghorbani, CEO und Mitbegründer von Stilla. "ROYC hat dies von Anfang an richtig angegangen, mit Verantwortung als Fundament und Ambition als Krönung. Wir haben Stilla gemeinsam mit Technologieunternehmen von Weltklasse aufgebaut. ROYC ist genau die Art von Partner, die wir uns für unsere Expansion in den Bereich Private Equity wünschen."

"Was ROYC auszeichnet und warum wir von dieser Partnerschaft begeistert sind, ist nicht nur, dass sie KI einsetzen, sondern wie sie darüber denken und welche fundierte Fachkompetenz sie bereits besitzen", sagte Siavash Ghorbani.

"Sie verstehen, dass es hier nicht darum geht, einfach nur Tools hinzuzufügen. Es geht darum, die Funktionsweise einer ganzen Branche neu zu gestalten sicher, in großem Maßstab und mit dem richtigen Maß an Kontext und Kontrolle. Die Private-Equity-Branche ist eines der komplexesten Umfelder, in denen man KI einsetzen kann. ROYC hat sich von Anfang an intensiv mit dieser Komplexität auseinandergesetzt, über Workflows, Daten und regulatorische Auflagen hinweg. Sie sind genau die Art von Partner, die wir uns wünschen, um Stilla in die Private-Equity-Branche zu bringen."

Die Partnerschaft basiert auf einer gemeinsamen Grundlage: Modellflexibilität, Vertrauen auf Unternehmensniveau und Verantwortung durch Design. Alle KI-Funktionen arbeiten innerhalb strenger Governance-Rahmenbedingungen, wobei Nachprüfbarkeit und menschliche Aufsicht Standard sind.

Über ROYC

Die Mission von ROYC ist es, den Vertrieb und das Umsatzwachstum in den privaten Märkten in den Regionen EMEA und APAC zu beschleunigen. Wir sind die führende KI-gesteuerte Infrastrukturplattform für den privaten Markt, die es Vermögensverwaltern und Fondsmanagern einfach, skalierbar und umsatzgenerierend macht, Fonds in allen wichtigen Märkten aufzulegen, zu vermarkten und zu betreiben.

Über Stilla

Stilla ist ein KI-Teamkollege und eine Plattform, auf der Unternehmen KI-Automatisierungen und -Agenten erstellen können, um echte Arbeit zu erledigen. Stilla wurde vom Team hinter Tictail, Shop und Shop Pay entwickelt und richtet sich an Unternehmen, die KI als operative Ebene ihres Geschäfts betrachten.

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Gründer und Präsident, ROYC

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