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Bitcoin fiel am 23. Mai 2026 auf 74.300 Dollar und löste damit die stärkste Verkaufswelle seit Wochen aus. Dann drehte eine einzige Nachricht den Markt, denn Präsident Trump verkündete ein Friedensabkommen mit dem Iran und die Wiedereröffnung der Straße von Hormus. Innerhalb von Minuten erholte sich der Kurs auf 77.000 Dollar, getrieben von einem Short-Squeeze, der den 50-Tage-Durchschnitt zurückeroberte. Die Bitcoin Prognose hängt jetzt an der Frage, ob ein geopolitischer Deal ausreicht, um den Abwärtstrend zu brechen. Die Inflationsdaten sprechen dagegen, denn der Verbraucherpreisindex liegt bei 3,8 Prozent und der Erzeugerpreisindex bei 6 Prozent. Anleiherenditen steigen weiter, und Zinsfutures preisen erstmals eine Zinserhöhung der Fed für 2026 ein. Spot-Bitcoin-ETFs verloren am 18. Mai in einer einzigen Sitzung 649 Millionen Dollar.

Iran-Deal und Fed-Angst spalten die Bitcoin Prognose für 2026

Der Kurssturz auf 74.300 Dollar am Freitag war das Ergebnis einer Kettenreaktion, die bei steigenden Treasury-Renditen begann und durch gehebelte Liquidationen fast eine Milliarde Dollar an Positionen auslöste. Am Samstag postete Präsident Trump auf Truth Social, dass ein Friedensabkommen mit dem Iran weitgehend ausgehandelt sei, wie CoinDesk berichtete. Das Abkommen sieht die Wiedereröffnung der Straße von Hormus vor, durch die 20 Prozent der globalen Rohölversorgung fließen.

Market-Maker kauften sofort Spot-Bestände, und der daraus entstandene Short-Squeeze trieb den Kurs zurück auf 77.000 Dollar. Die Straße von Hormus kontrolliert einen Großteil der globalen Energielogistik, und die Aussicht auf sichere Lieferketten entfernte die geopolitische Risikoprämie aus dem Ölpreis. Doch die Erholung steht auf wackligem Fundament, solange die Inflationsdaten nicht nachgeben.

Der Verbraucherpreisindex stieg im April auf 3,8 Prozent, den höchsten Stand seit September 2023, wie CryptoSlate analysierte. Der Erzeugerpreisindex sprang auf 6 Prozent und übertraf alle Erwartungen. Treasury-Renditen kletterten auf 4,42 Prozent, und Zinsfutures preisen eine 40-prozentige Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung ein. Am 18. Mai verzeichneten Spot-Bitcoin-ETFs Abflüsse von 649 Millionen Dollar, der höchste Tageswert seit Januar 2026. Über zwei Wochen summieren sich die Nettoabflüsse auf mehr als 2,26 Milliarden Dollar.

Die Bitcoin Prognose bewegt sich in einem breiten Korridor zwischen 75.000 und 225.000 Dollar je nach Quelle. Standard Chartered sieht ein Ziel von 150.000 Dollar auf Basis von ETF-Nachfrage und Post-Halving-Angebotsknappheit. CoinCodex prognostiziert einen Jahresschlusskurs von 79.720 Dollar, deutlich konservativer. Selbst im optimistischsten Szenario liefert Bitcoin von 76.600 Dollar aus rund das Dreifache, was bei einer Marktkapitalisierung von 1,33 Billionen Dollar Jahre dauern könnte.

Pepeto: Presale zieht 10 Millionen Dollar an, während die Bitcoin Prognose stagniert

Die Bitcoin Prognose hängt an Geopolitik und Zinsentscheidungen. Pepeto wächst unabhängig davon, weil der Presale-Einstieg eine Renditedimension eröffnet, die BTC bei seiner Marktkapitalisierung nicht mehr bieten kann.

Das Projekt arbeitet als Presale, der Kapital vor dem Deckenrisiko großer Kryptowährungen abschirmt und gleichzeitig eine Perspektive eröffnet, die BTC bei 76.600 Dollar über Monate nicht erreichen kann.

Die Cross-Chain-Bridge überträgt Token zwischen Netzwerken ohne Gebühren. Der Risiko-Scanner prüft jeden Token auf versteckte Fallen, bevor Kapital fließt. Die gesamte Codebasis wurde von SolidProof auditiert und verifiziert, bevor die Presale geöffnet wurde, was die Sicherheit der gesamten Plattform bestätigt.

Hinter Pepeto steht der Mitbegründer, der den originalen Pepe-Token auf über 11 Milliarden Dollar brachte, diesmal mit einer funktionierenden Börse statt leerer Versprechen, mit einer Erfolgsbilanz, die kein anderer Presale in diesem Markt vorweisen kann. Analysten projizieren nach der Binance-Notierung ein deutliches Vielfaches des Einstiegs. Die offizielle Pepeto-Website zeigt, dass Wallets täglich einsteigen, weil sie erkennen, was ein Listing für frühe Positionen bedeuten kann. Sobald Binance den Handel eröffnet, schließt sich dieses Fenster.

Fazit zur Bitcoin Prognose

Selbst die optimistischste Bitcoin Prognose hält BTC in einer Marktkapitalisierung von 1,33 Billionen Dollar gefangen, die 65 Prozent Anstieg braucht, um das Oktober-Hoch zu erreichen. Pepeto steht auf der anderen Seite, ein Presale, bei dem Analysten nach dem Listing Vielfaches des Einstiegs für möglich halten. Jeder Zyklus hat die Wallets belohnt, die während der Unsicherheit eingestiegen sind und während der Erholung geerntet haben. Die offizielle Pepeto-Website zeigt über 10 Millionen Dollar an Kapital, das während genau dieser Phase der Marktunsicherheit eingeflossen ist. Der Presale-Preis verschwindet in dem Moment, in dem die Binance-Notierung live geht. Wer dieses Zeitfenster verpasst, wird zusehen, wie andere die Renditen einfahren, die nur für frühe Positionen existieren.

Jetzt die offizielle Pepeto-Website besuchen