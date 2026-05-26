Die KI-Rally an der Wall Street erreicht die nächste Eskalationsstufe und Micron Technology steht mittendrin. Nachdem sich die Aktie des Speicherchip-Spezialisten in den vergangenen zwölf Monaten bereits verachtfacht hat, löst die UBS mit einem Hammer-Kursziel eine neue Kaufwelle aus: 1.625 Dollar. Mit dieser Ansage katapultiert die Schweizer Großbank die Micron-Aktie in ungeahnte Höhen. Wie viel Potenzial hat die Aktie noch?• UBS sieht Micron als strategischen Gewinner des KI-Booms und verdreifacht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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