DJ MÄRKTE USA/Wall Street uneinheitlich - Technologie-Werte legen zu

DOW JONES--Mit einer uneinheitlichen Tendenz hat die Wall Street am Dienstag den Handel beendet. Am Montag blieben der US-Aktien- und -Anleihemarkt wegen dem Feiertag "Memorial Day" geschlossen. Die am Wochenende aufgekommenen Hoffnungen auf einen baldigen Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran haben wieder Dämpfer erhalten. Denn die USA haben iranische Raketenstellungen angegriffen, ebenso Minen-Boote. Die Maßnahmen würden als defensiv ausgerichtet bezeichnet und stellten keine Beeinträchtigung für den Prozess der Friedensfindung dar, so US-Militärs. Von der US-Regierung hatte es am Wochenende noch geheißen, man stehe kurz vor einem Rahmenabkommen, das eine Verlängerung der Feuerpause und eine Wiedereröffnung der Straße von Hormus vorsehe.

Der Dow-Jones-Index verlor 0.2 Prozent auf 50.462 Punkte. Der S&P-500 gewann dagegen 0,6 Prozent, die Nasdaq-Indizes stiegen um bis zu 1,8 Prozent. Nach ersten Zählungen gab es an der Nyse 1.911 (Freitag: 1.596) Kursgewinner und 882 (1.146) Kursverlierer. Unverändert schlossen 42 (96) Titel.

Mit den optimistischen Meldungen vom Wochenende waren die Ölpreise am Montag stark gefallen. Nun stiegen sie wieder. Brent-Öl erhöhte sich um 3,6 Prozent auf 99,55 Dollar, lag zeitweise auch über der 100-Dollar-Marke. "Die Märkte wollen, dass dieser Konflikt beendet wird und die Straße von Hormus offen ist", sagte Tracy Shuchart, leitende Ökonomin bei der NinjaTrader Group. "Es sieht so aus, als würde sich die festgefahrene Situation in nächster Zeit nicht ändern", ergänzte sie. Selbst wenn morgen eine Einigung erzielt würde, "bedeutet das nicht, dass die Lieferungen morgen automatisch wieder aufgenommen werden."

Die Ölpreise lagen aber weiterhin unter den Niveaus vom Freitag, womit Inflationssorgen gedämpft wurden. In der Folge ging es mit den Renditen der US-Anleihen abwärts. Die Zehnjahresrendite verlor 8 Basispunkte auf 4,49 Prozent.

Der Dollar gab leicht nach, holte aber einen Teil seiner Verluste wieder auf. Der Dollar-Index verlor 0,1 Prozent. Die zunehmenden Aussichten auf eine Zinserhöhung durch die US-Notenbank dürften dem Greenback Unterstützung verleihen, sagte Chris Turner von der ING. Am Zinsterminmarkt wird inzwischen eine Wahrscheinlichkeit von fast 60 Prozent für eine Zinserhöhung gesehen.

Der Goldpreis gab nach und rutschte zeitweise unter die Marke von 4.500 Dollar. Die Feinunze verlor 1,3 Prozent auf 4.509 Dollar.

Keinen Einfluss hatten die veröffentlichen US-Konjunkturdaten. Das Verbrauchervertrauen ist im Mai leicht gesunken, da sich die inflationären Auswirkungen des Krieges im Nahen Osten verstärkten.

Ein weiteres wichtiges Thema für den Aktienmarkt ist die anhaltende KI-Rally vor dem Hintergrund jüngster starker Unternehmensergebnisse aus der Branche und immer neuen Hinweisen auf eine andauernd hohe Nachfrage nach Chips für KI-Server und -Beschleuniger.

Die Marktexperten von Montis Financial warnten derweil: "Der S&P-500 reitet immer noch auf einer Welle der Euphorie nach einer herausragenden Berichtssaison im ersten Quartal, aber nun, da die Berichtssaison für die nächsten Monate vorbei ist, ist die Wahrscheinlichkeit eines Sommer-Abverkaufs hoch."

Bei den Chipwerten verloren Nvidia nach anfänglichen Gewinnen 0,2 Prozent. Die Aktien von AMD rückten dagegen um 7,7 Prozent vor. Für Marvell Technology ging es um 6,1 Prozent aufwärts, für Micron Technology um 19,3 Prozent. Micron ist damit neuestes Mitglied im Club der Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 1 Billion US-Dollar.

Dell Technologies stiegen um 3,4 Prozent, nachdem sie am Freitag um 17 Prozent zugelegt hatten. Analysten erwarten, dass der Computerbauer bei der Bekanntgabe der Ergebnisse am Donnerstag die Erwartungen übertreffen wird.

Aktien von Raketen- und Satellitenunternehmen waren ebenfalls weiter gesucht. Für Fantasie sorgte, dass das Raumfahrt- und KI-Unternehmen SpaceX von Elon Musk Unterlagen bei der Börsenaufsicht für seinen geplanten Börsengang vorgelegt hat. Zu hören ist von einer Unternehmensbewertung zwischen 1,5 und 2 Billionen Dollar. Redwire schossen um 25,9 Prozent nach oben. Firefly Aerospace um 18,8 Prozent.

Der Pharmakonzern Eli Lilly hat die Übernahme von drei Impfstoffentwicklern vereinbart mit einem Transaktionsvolumen von fast 4 Milliarden Dollar. Die Aktie gewann 0,2 Prozent.

Honeywell kletterten um 1,7 Prozent. Bei Quantinuum, der Quantencomputing-Tochter von Honeywell, sollen fast 21,1 Millionen Aktien in einer Preisspanne von je 45 bis 50 US-Dollar verkauft werden. Mit 253,9 Millionen ausstehenden Aktien nach dem Börsengang könnte die Bewertung des Unternehmens bis zu 12,7 Milliarden Dollar erreichen. Damit wäre Quantinuum das bislang größte Unternehmen, das in diesem Jahr an die Börse geht.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag DJIA 50.461,68 -0,2 -118,02 50.579,70 S&P-500 7.519,12 +0,6 +45,65 7.473,47 NASDAQ Comp 26.656,18 +1,2 +312,21 26.343,97 NASDAQ 100 30.001,32 +1,8 +519,68 29.481,64 US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief 2 Jahre 4,05 -0,08 4,08 4,04 5 Jahre 4,18 -0,08 4,21 4,17 10 Jahre 4,49 -0,08 4,52 4,48 DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 19:01 EUR/USD 1,1631 -0,1 -0,0012 1,1643 1,1640 EUR/JPY 185,31 +0,2 0,3000 185,01 184,9700 EUR/CHF 0,9138 +0,3 0,0026 0,9112 0,9113 EUR/GBP 0,8647 +0,3 0,0028 0,8619 0,8618 USD/JPY 159,3 +0,3 0,4100 158,89 158,8900 GBP/USD 1,3447 -0,4 -0,0054 1,3501 1,3500 USD/CNY 6,786 +0,0 0,0018 6,7842 6,7842 USD/CNH 6,7852 +0,0 0,0015 6,7837 6,7826 AUS/USD 0,7168 -0,1 -0,0005 0,7173 0,7172 Bitcoin/USD 75.931,07 -1,7 -1.276,04 77.207,11 77.718,04 ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 93,49 -3,2 -3,11 96,6 Brent/ICE 99,55 +3,6 3,41 96,14 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.508,91 -1,3 -61,65 4.570,56 Silber 77,03 -1,3 -1,04 78,08 Platin 1.954,65 -0,7 -12,97 1.967,62 (Angaben ohne Gewähr) ===

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May 26, 2026 16:18 ET (20:18 GMT)

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