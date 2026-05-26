Diesmal heißt es nicht vom Ölförderer zum KI-Unternehmen, sondern vom Ölförderer zum Klimaschützer. ExxonMobil investiert Milliarden in Carbon Capture and Storage (CCS) - ein langes Pipelinenetzwerk entlang des US-amerikanischen Golfs, das das schädliche CO2 von Industriekunden unter die Erde pumpt. Das Ziel: das weltgrößte CCS-Unternehmen aufzubauen. Doch wo hakt es und wird es den Kurs weiter treiben oder zurückwerfen? Die Umweltfrage wird uns ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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