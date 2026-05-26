Die IHS Holding Limited (NYSE: IHS) ("IHS Towers"), einer der gemessen an der Anzahl der Sendemasten größten unabhängigen Eigentümer, Betreiber und Entwickler gemeinsamer Kommunikationsinfrastruktur der Welt, hat heute ihren Nachhaltigkeitsbericht 2025 veröffentlicht.

In dem Bericht werden die Nachhaltigkeitsaktivitäten vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025 behandelt und das anhaltende Engagement von IHS Towers für seine Stakeholder, zu denen unter anderem Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten, lokale Gemeinschaften, Aufsichtsbehörden, Regierungen und Aktionäre zählen, verdeutlicht.

IHS Towers hat die Vision, einen Beitrag zur Schaffung einer vernetzten Welt zu leisten, in der mobile Konnektivität ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum und die gesellschaftliche Entwicklung fördert. Die durch das Unternehmen bereitgestellte Kommunikationsinfrastruktur ist entscheidend, um diese Konnektivität zu ermöglichen.

2025 hat IHS Towers seine auf vier Säulen basierende Nachhaltigkeitsstrategie weiter vorangetrieben, wobei der Schwerpunkt auf Ethik und Governance, Umwelt und Klimawandel, Bildung und Wirtschaftswachstum sowie Mitarbeitern und Gemeinden lag, was in diesem Bericht ausführlich dargelegt wird.

Sam Darwish, Chairman und CEO, IHS Towers, kommentierte: "Für uns bei IHS Towers ist es nach wie vor ein zentrales Anliegen, die digitale Inklusion voranzutreiben und durch unsere vier Säulen der Nachhaltigkeit einen wirkungsvollen Beitrag zu leisten. Wir sind der Überzeugung, dass mobile Konnektivität das Potenzial hat, einen signifikanten sozialen Mehrwert zu erschließen, und wir sind uns ihrer entscheidenden Rolle bei der Verbesserung des Zugangs zu Bildung und wirtschaftlichen Chancen bewusst.

Unser Nachhaltigkeitsbericht für das Jahr 2025 verdeutlicht diese Wirkung und gibt einen Überblick über unsere gemeindeorientierten Initiativen in Afrika und Lateinamerika. Wir sind stolz auf den langfristigen Wert, den wir für unsere Stakeholder weiterhin schaffen, und freuen uns, die Fortschritte zu präsentieren, die wir bei den wichtigsten HSSE-Prioritäten, unserer Roadmap zur Kohlenstoffreduzierung und durch die 45 Millionen US-Dollar erzielen, die wir seit 2017 in unsere Gemeinden investiert haben."

Highlights des Nachhaltigkeitsberichts 2025

Zum 31. Dezember 2025 und für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr haben wir Fortschritte im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, "ESG") gemeldet, darunter:

Umwelt

Roadmap zur Kohlenstoffreduzierung: Wir haben unsere Scope-1- und Scope-2-Emissionsintensität pro Kilowattstunde im Vergleich zu unseren Referenzemissionsdaten aus dem Jahr 2021 um ca. 21,4 gesenkt 1

Wir haben in Zusammenarbeit mit dem Institute of Conservation and Sustainable Development of the Amazon (Idesam) mit der Pflanzung von über 25.000 Setzlingen auf einer Fläche von neun Hektar im brasilianischen Amazonasgebiet begonnen

Wir sind eine Partnerschaft mit der Federal Capital Territory Administration in Nigeria eingegangen, um im Rahmen des "Project Breathe Clean Air-Abuja" die Nutzung von sauberem Kochgas zu fördern und 5.000 Haushalte mit LPG-Flaschen und Kochern auszustatten

Wir haben unsere Initiative zur Installation solarbetriebener Straßenlaternen in Nigeria fortgesetzt und Gemeinden im ganzen Land 700 Einheiten von Straßenlaternen gespendet

Wir haben mit ApiFusion an zwei Standorten in ländlichen Gebieten ein Pilotprojekt gestartet, um eine nachhaltige Imkerei zu fördern und zur Stärkung der Gemeinden beizutragen

Soziales

Es wurden keine meldepflichtigen arbeitsbedingten Verletzungen oder Todesfälle unter den IHS-Mitarbeitern gemeldet

29 unserer Belegschaft waren weiblich, was einen Anstieg gegenüber den 27 im Jahr 2024 darstellt, 71 waren männlich

Unsere Mitarbeiter haben durchschnittlich 13 Stunden Schulung an der IHS Academy absolviert

Wir haben 8,2 Millionen US-Dollar für lokale Nachhaltigkeitsinitiativen aufgewendet, womit sich die Gesamtinvestitionen in unsere lokalen Gemeinschaften seit 2017 auf 45 Millionen US-Dollar belaufen

Wir haben die digitale Inklusion verbessert durch: Die Vermittlung digitaler Kompetenzen an mehr als 140.000 Schüler im Rahmen der nigerianischen Initiative "3 Million Technical Talent" (3MTT) Das Erreichen von 100.000 Kindern im Rahmen eines Alphabetisierungsprogramms in der Elfenbeinküste Die Vermittlung von MINT-Kompetenzen an über 9.500 Schüler in Brasilien, Nigeria, Südafrika und Sambia



Unternehmensführung

IHS South Africa hat bei seinem Audit im Rahmen des Broad-Based Black Economic Empowerment (B-BBEE) das Level 1-Rating erreicht

Wir konnten unsere Zertifizierung gemäß ISO 37001 für das Managementsystem zur Bekämpfung von Bestechung aufrechterhalten 2

Wir haben im S&P Global Corporate Sustainability Assessment 2025 37 von 100 Punkten erzielt (CSA-Score) 3

Wir haben weiter auf hohe Integritätsstandards in unserer gesamten Lieferkette geachtet; 7.861 Mitarbeiter unserer Lieferanten haben Schulungen zu Themen rund um unseren Supplier Code of Conduct absolviert

98 der Mitarbeiter, gegenüber 96 im Jahr 2024, haben die jährliche Anti-Bestechungs- und Korruptionsschulung absolviert

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.ihstowers.com/sustainability

Über IHS Towers: IHS Towers gehört, gemessen an der Anzahl der Sendemasten, zu den größten unabhängigen Eigentümern, Betreibern und Entwicklern gemeinschaftlich genutzter Kommunikationsinfrastruktur der Welt. Der Fokus liegt dabei ausschließlich auf den Schwellenmärkten. Das Unternehmen verfügt über mehr als 37.000 Sendemasten in seinen sieben Märkten, einschließlich Brasilien, Kamerun, Kolumbien, der Elfenbeinküste, Nigeria, Südafrika und Sambia. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte per E-Mail an: communications@ihstowers.com oder besuchen Sie: www.ihstowers.com

Warnhinweise

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Wir weisen darauf hin, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen unter die einschlägigen Safe-Harbor-Bestimmungen für zukunftsgerichtete Aussagen (oder deren Äquivalente) aller anwendbaren Rechtsordnungen fallen sollen, einschließlich jener in Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (der "Securities Act") und in Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung (der "Exchange Act"). Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Tatsachen darstellen, können zukunftsgerichtete Aussagen sein. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen an Begriffen wie "dürfte", "wird", "sollte", "erwartet", "plant", "geht davon aus", "könnte", "beabsichtigt", "strebt an", "hat sich verpflichtet", "verfolgt das Ziel", "erwägt", "glaubt", "schätzt", "sagt vorher", "prognostiziert", "potenziell" oder "fortsetzen" oder durch die Verneinung dieser Begriffe oder durch andere ähnliche Ausdrücke erkennen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zu unserer Geschäftsstrategie, unseren Plänen, dem Marktwachstum und unseren Zielen sowie zu unserem Nachhaltigkeitsprogramm und unserer Roadmap zur Kohlenstoffreduzierung.

Wir haben diese zukunftsgerichteten Aussagen hauptsächlich aufgrund unserer derzeitigen Erwartungen und Prognosen hinsichtlich künftiger Ereignisse und finanzieller Entwicklungen getroffen, von denen wir glauben, dass sie sich auf unsere Geschäftstätigkeit, unsere Finanzlage und unsere Geschäftsergebnisse auswirken könnten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen wichtigen Faktoren behaftet, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebrachten künftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Dazu gehören unter anderem die allgemeinen makroökonomischen Bedingungen in den Ländern, in denen wir tätig sind; unsere Unfähigkeit, unsere Geschäftsstrategie und unsere operativen Pläne erfolgreich umzusetzen oder unsere Nachhaltigkeits- bzw. Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsstrategie (Environmental, Social and Governance, ESG) sowie die damit verbundenen Initiativen im Rahmen der erwarteten Kosten, Zeitpläne und Komplexität zu verwirklichen, wie beispielsweise unsere Carbon Reduction Roadmap (Projekt Green); umweltbezogene Haftungsrisiken; sowie die wichtigen Faktoren, die im Abschnitt "Risikofaktoren" in unserem Jahresbericht auf Formular 20-F für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr erörtert werden.

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf uns zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung vorliegenden Informationen. Obgleich wir davon ausgehen, dass diese Informationen eine angemessene Grundlage für solche Aussagen bilden, können sie dennoch begrenzt oder unvollständig sein, und unsere Aussagen sollten nicht so verstanden werden, als hätten wir alle potenziell verfügbaren relevanten Informationen umfassend geprüft oder untersucht. Diese Aussagen unterliegen naturgemäß einer gewissen Unsicherheit, und wir weisen Anleger darauf hin, sich nicht übermäßig auf diese Aussagen zu verlassen. Sie sollten diese Pressemitteilung und die darin referenzierten Dokumente in dem Bewusstsein lesen, dass unsere tatsächlichen künftigen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge erheblich von unseren Erwartungen abweichen können. Alle unsere zukunftsgerichteten Aussagen sind vorbehaltlich dieser Vorsichtshinweise zu verstehen. Zudem können wir in diesem Dokument Informationen bereitstellen, die im Sinne der US-amerikanischen Wertpapiergesetze für die Berichterstattung an die SEC nicht unbedingt als "wesentlich" gelten, die jedoch auf verschiedenen ESG-Standards und -Rahmenwerken (einschließlich Standards für die Messung der zugrunde liegenden Daten) sowie den Interessen verschiedener Interessengruppen basieren. Viele dieser Informationen stützen sich auf Annahmen, Schätzungen oder Angaben Dritter, die sich weiterentwickeln und Änderungen unterliegen können. Beispielsweise können sich unsere auf bestimmten Standards basierenden Angaben aufgrund von Änderungen der Rahmenvorschriften, der Verfügbarkeit von Informationen, Veränderungen unserer Geschäftstätigkeit oder geltender behördlicher Richtlinien sowie aufgrund anderer Faktoren ändern, von denen sich einige unserer Kontrolle entziehen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen geben nur den Stand zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wieder. Sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, verpflichten wir uns nicht und lehnen ausdrücklich jede Verpflichtung ab, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Die in unserem Nachhaltigkeitsbericht 2025 enthaltenen Informationen, einschließlich der in dieser Pressemitteilung vorgestellten Highlights, unterliegen zudem bestimmten wichtigen Haftungsausschlüssen, die im Zusammenhang mit diesen Informationen gelesen und berücksichtigt werden sollten.

1 Die Scope-1- und Scope-2-Emissionen sowie die Emissionsintensität für 2021 wurden neu berechnet, um dem Verkauf von IHS Kuwait durch IHS Towers im Jahr 2024 zu berücksichtigen.

2 Die ISO 37001-Zertifizierung für Anti-Korruptions-Managementsysteme wurde in den VAE, im Vereinigten Königreich und in den Märkten, in denen wir tätig sind, erlangt.

3 Stand: 18. Dezember 2025.

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