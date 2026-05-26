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Goldman Sachs stieß im ersten Quartal 2026 seine gesamte Solana-ETF-Position ab, während Western Union seine neue Dollar-Stablecoin USDPT genau auf dieser Blockchain startete. Der Widerspruch könnte kaum größer sein, und er trifft auf einen SOL-Kurs, der bei 86 Dollar steht und damit 71 Prozent unter dem Allzeithoch von 293 Dollar notiert. Die Bank of America reduzierte ebenfalls ihre Solana-ETF-Anteile, während sie Bitcoin aufstockte. Die Solana Prognose bleibt umstritten, weil fundamentale Stärke und technische Schwäche aufeinandertreffen. CoinCodex prognostiziert einen Kurs von 127 Dollar bis Jahresende, während kurzfristig der Widerstand bei 96 Dollar jede Erholung blockiert.

Solana Prognose zwischen Bankverkäufen und neuem institutionellem Interesse

Goldman Sachs trennte sich im ersten Quartal 2026 vollständig von seinen XRP- und Solana-ETF-Positionen und reduzierte seine Ethereum-Anteile um 70 Prozent, hielt aber gleichzeitig 700 Millionen Dollar in Bitcoin-ETFs. Laut Coinbase zeigt dieser Schritt eine klare Rotation hin zu Bitcoin als bevorzugtem Kryptoasset in institutionellen Portfolios. Die Bank of America folgte einem ähnlichen Muster und baute ihre Solana-ETF-Position ab, während sie Bitcoin aufstockte.

SOL notiert bei 86 Dollar mit einer Marktkapitalisierung von rund 49,6 Milliarden Dollar und einem 24-Stunden-Handelsvolumen von 3,3 Milliarden Dollar. Der Kurs steht 71 Prozent unter dem Januarhoch und kann den Widerstand bei 96 Dollar seit Monaten nicht durchbrechen. Für die Solana Prognose der kommenden Wochen bleibt diese technische Hürde entscheidend.

Auf der anderen Seite stehen neue institutionelle Entwicklungen, die ein anderes Bild zeichnen. Laut CoinMarketCap kündigte Western Union an, seine Dollar-Stablecoin USDPT auf der Solana-Blockchain zu starten, ausgegeben von Anchorage Digital Bank. Forward Industries hat sich als Solana-fokussiertes Treasury-Unternehmen positioniert und hält über 6,9 Millionen SOL im Wert von knapp einer Milliarde Dollar. Morgan Stanley reichte einen eigenen Solana-Trust mit dem Kürzel MSOL ein.

Changelly prognostiziert einen durchschnittlichen SOL-Kurs von 110 Dollar bis Dezember 2026, während CoinCodex 127 Dollar als Jahresendziel sieht. Doch von 86 Dollar auf 127 Dollar sind das 49 Prozent in acht Monaten, eine solide Rendite für ein 49-Milliarden-Dollar-Asset, die aber kein Portfolio grundlegend verändern kann. Die Solana Prognose führt damit zu einer fundamentalen Frage: Wo liegt die Distanz, die SOL in Monaten zurücklegt und die ein anderer Einstieg in Tagen erreichen könnte?

Pepeto: Die Börse des Mitgründers, der die Formel bereits einmal bewiesen hat

Die Solana Prognose kämpft mit institutionellen Verkäufen und technischen Widerständen. Gleichzeitig zieht ein Presale frisches Kapital an, völlig unabhängig von politischen Impulsen oder Marktzyklen.

Über 10 Millionen Dollar flossen in den Presale ohne einen einzigen externen Katalysator. Pepeto ist die Börse des Mitgründers, der den Original-Pepe-Coin mit 420 Billionen Supply und null Produkten auf 11 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung gebracht hat.

Der Erbauer hat das Modell bereits bewiesen und einen Meme-Coin weiter gebracht als die meisten Large Caps. Wer gesehen hat, wie Pepe frühe Wallets wohlhabend machte, erkennt die Chance, denselben Gründer mit besseren Werkzeugen zu unterstützen. Die Cross-Chain-Bridge verschiebt Token ohne Gebühren, und der Risk Scorer prüft jeden Vertrag, bevor Kapital fließt.

Jedes Tool läuft bereits live, und SolidProof hat sämtliche Smart Contracts vor dem Presale auditiert und verifiziert. Das ist keine Wette auf einen Namen, sondern ein Einstieg in eine geprüfte und funktionierende Plattform.

Bei 0,0000001871 Dollar sichert jeder Einstieg einen Platz auf einer Börse, die mit jedem neuen Nutzer an Wert gewinnt. SOL braucht Monate, um das Januarhoch zu erreichen. Dieser Presale bietet beim Listing-Start ein Vielfaches an Potenzial.

Fazit

SOL bei 86 Dollar, bestenfalls 127 Dollar bis Jahresende. Der Presale des Gründers, der Pepe auf 11 Milliarden Dollar brachte, deckt eine Distanz ab, die dieses Ziel nie erreicht. Frühe Pepe-Halter verwandelten kleine Positionen in Vermögen. Die offizielle Pepeto-Website zeigt dieselbe Konstellation mit funktionierenden Tools. Der Presale-Einstieg endet mit dem Listing.

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