Die US-Börsen kamen am Dienstag mit Rückenwind aus dem verlängerten Wochenende zurück. Getrieben von der ungebremsten KI-Euphorie stürmten der S&P 500 und der Nasdaq 100 auf neue Rekorde. Dabei hätte es eigentlich genügend Gründe zur Vorsicht gegeben: neue US-Angriffe im Iran, anhaltende Spannungen rund um die Straße von Hormus und steigende Ölpreise. Doch die KI-Rally überstrahlt momentan jedes geopolitische Risiko.Zum Handelsschluss stand der marktbreite S&P 500 bei 7.519 Punkten und somit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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