Quectel Wireless Solutions, ein globaler Anbieter von umfassenden IoT-Lösungen, gab heute die Ausweitung seiner Vertriebspartnerschaft mit Future Electronics bekannt, um Kunden in der EMEA-Region sein gesamtes Produkt- und Dienstleistungsportfolio bereitzustellen.

Auf Grundlage dieser Vereinbarung wird Future Electronics Kunden in Europa, dem Nahen Osten und Afrika das gesamte IoT-Portfolio von Quectel anbieten. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf den nicht-zellularen Lösungen des Unternehmens, darunter Antennen, GNSS-, Wi-Fi- und Bluetooth-Lösungen sowie Smart-Module.

Diese Zusammenarbeit ist ein wichtiger Schritt zur Verstärkung der Präsenz von Quectel in der EMEA-Region. Quectel nutzt dabei die starke regionale Infrastruktur, das technische Know-how und die etablierten Kundenbeziehungen von Future Electronics, um Wachstum und Innovation voranzutreiben.

"Die starke Präsenz und die Fähigkeiten zur Nachfragegenerierung von Future Electronics machen das Unternehmen zu einem idealen Partner für die Ausweitung unserer Reichweite in der EMEA-Region", erklärt Natasha Barrios, Senior Vice President EMEA bei Quectel Wireless Solutions. "Durch unsere Zusammenarbeit können wir die Einführung unseres gesamten globalen End-to-End-IoT-Portfolios in verschiedenen Branchen beschleunigen."

Da das gesamte Quectel-Portfolio nun über Future Electronics erhältlich ist, können Kunden aus einer Vielzahl von Branchen darunter Industrie, Smart Homes und Smart Cities sowie das Gesundheitswesen ein umfassendes End-to-End-IoT-Ökosystem nutzen. Von Modulen, Antennen und GNSS-Lösungen bis hin zu Design-in-Support, Zertifizierung und einer breiten Palette an Mehrwertdiensten ist das Angebot darauf ausgerichtet, die Entwicklung zu beschleunigen und die Markteinführungszeit zu verkürzen.

"Future Electronics investiert weiterhin in strategische Partnerschaften, die entlang der gesamten Elektronik-Lieferkette echten Mehrwert schaffen", so Matthew Rotholz, Corporate Vice President bei Future Electronics. "Unsere Zusammenarbeit mit Quectel in der EMEA-Region, ergänzt durch wichtige Zulieferer von Halbleitern, befähigt uns, unsere Kunden mit technischem Know-how und einer stabilen Lieferkette zu unterstützen."

Die erweiterte Partnerschaft gilt ab sofort. Produkte und Services von Quectel sind nun über das EMEA-Vertriebsnetz und die digitalen Plattformen von Future Electronics verfügbar.

Über Quectel

Quectels Leidenschaft für eine intelligentere Welt treibt uns dazu an, Innovationen im Bereich IoT voranzutreiben. Als stark kundenorientiertes Unternehmen sind wir ein globaler Anbieter von End-to-End-IoT-Lösungen, der sich durch hervorragenden Support und erstklassige Dienstleistungen auszeichnet.

Mit einem weltweiten Team von über 5.800 Fachleuten sind wir führend in der Bereitstellung von End-to-End-IoT-Lösungen, die Mobilfunk-, GNSS-, Satelliten-, Wi-Fi- und Bluetooth-Module, Hochleistungsantennen, Mehrwertdienste und komplette Turnkey-Angebote einschließlich ODM-Dienstleistungen und Systemintegration umfassen.

Wir unterhalten regionale Niederlassungen und Supportabteilungen in aller Welt. Unsere internationale Unternehmensleitung setzt sich für die Förderung des IoT und den Aufbau einer intelligenteren Welt ein.

Weitere Informationen sind verfügbar unter www.quectel.com oder auf LinkedIn.

Über Future Electronics:

Future Electronics ist ein weltweit führender Anbieter von elektronischen Bauteilen. Der preisgekrönte Kundenservice des Unternehmens, seine umfassenden globalen Lieferkettenprogramme und seine branchenführende Expertise im technischen Design machen es zu einem bevorzugten strategischen Partner für Kunden weltweit.

Future Electronics, ein Unternehmen der WT Microelectronics-Gruppe, hat seinen Hauptsitz in Montreal, Kanada, und ist in 44 Ländern mit 159 Niederlassungen vertreten. Dank seiner weltweiten Präsenz bietet das Unternehmen einen herausragenden Service sowie effiziente End-to-End-Lösungen für die Lieferkette. Das Unternehmen ist vollständig integriert und wird unterstützt durch eine einzige IT-Infrastruktur, die Echtzeit-Einblick in den Lagerbestand sowie nahtlose globale Betriebs-, Vertriebs- und Marketingfunktionen ermöglicht.

Weitere Informationen unter www.FutureElectronics.com.

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