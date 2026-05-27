NVentures, ServiceNow Ventures, MongoDB Ventures, Snowflake Ventures und Databricks Ventures schließen sich CapitalG, a16z, Menlo Ventures und anderen an, um das wachstumsstarke Start-up im Bereich KI-Infrastruktur zu unterstützen

OpenRouter, die Plattform für den Austausch von KI-Modellen, gab heute eine Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 113 Millionen US-Dollar bekannt, die von CapitalG, dem unabhängigen Wachstumsfonds von Alphabet, angeführt wurde. Zu den Investoren zählen NVentures (der Venture-Capital-Arm von NVIDIA), ServiceNow Ventures, MongoDB Ventures, Snowflake Ventures und Databricks Ventures sowie bestehende Investoren wie Andreessen Horowitz und Menlo Ventures.

Das Transaktionsvolumen von OpenRouter ist auf 25 Billionen Token pro Woche (100 Billionen Token pro Monat) gestiegen, was einer Verfünffachung gegenüber den 5 Billionen Token entspricht, die noch vor sechs Monaten pro Woche verarbeitet wurden. Der rasante Anstieg der Nachfrage nach Token verdeutlicht, wie schnell Unternehmen Agenten einsetzen und KI über verschiedene Modelle und Anbieter hinweg skalieren. Die Infrastruktur von OpenRouter verwaltet und optimiert die Inferenz und bietet Zugriff auf über 400 Modelle führender KI-Anbieter, darunter Anthropic, Google, OpenAI, xAI und DeepSeek. Die Plattform wird von über 8 Millionen Nutzern weltweit genutzt, darunter KI-orientierte Start-ups und große Unternehmen, und ihre Rankings und Nutzungsdaten haben sich zu einem weithin herangezogenen Indikator für die praktische Modellakzeptanz, die Leistungsfähigkeit und die Preisdynamik entwickelt.

Das Unternehmen wird das neue Kapital dazu nutzen, seine Funktionen in den Bereichen Routing, Governance und Optimierung auszubauen, da Unternehmen zunehmend KI in der Produktion einsetzen. Eine von Deloitte im Jahr 2026 durchgeführte Studie ergab, dass 67 der Unternehmen bereits über eine Milliarde Token pro Monat verbrauchen. OpenRouter beobachtet einen Trend hin zu multimodalen Strategien, bei denen Unternehmen Daten über verschiedene Modelle und Anbieter hinweg leiten, um Kosten, Latenz und Leistungsfähigkeit zu optimieren, was zu einer betrieblichen Komplexität führt, die eine zentralisierte Steuerung erfordert.

"Die Durchführung von Inferenz in großem Maßstab ist im Grunde genommen ein Problem, das mehrere Modelle erfordert. Die Zeiten, in denen man sich für ein einziges Modell entscheiden musste, sind vorbei", sagte Alex Atallah, CEO und Mitbegründer von OpenRouter. "Erfolg hängt heute davon ab, sich kontinuierlich auf einem sich wandelnden Markt zu orientieren. Da OpenRouter direkt in den Produktionsdatenfluss eingebunden ist, können wir jede Anfrage in Echtzeit hinsichtlich Kosten, Leistung und Zuverlässigkeit optimieren."

"Jeder Plattformwechsel führt zu Lücken in der Infrastruktur: von Cloudflare im Internet über Stripe im Bereich digitaler Zahlungen bis hin zu Databricks bei Daten und KI. Diese Lücken in der Infrastruktur bieten Unternehmen der nächsten Generation die Chance, echte Kundenbedürfnisse zu erfüllen. OpenRouter schließt die Infrastrukturlücke für die Inferenz im Zeitalter der KI", sagte Mo Jomaa, Partner bei CapitalG.

"Da Unternehmen zunehmend auf ein Multi-Modell-Paradigma umsteigen, ermöglicht OpenRouter ihnen, für jede Aufgabe nahtlos das passende Modell einzusetzen", fügte Jane Alexander, Partnerin bei CapitalG, hinzu. "OpenRouter ist in einer einzigartigen Position, um sich zur zentralen Datenzentrale und einheitlichen Informationsschicht für KI-Modelle zu entwickeln."

Da der Einsatz von KI weltweit explosionsartig zugenommen hat, sind die öffentlichen Rankings und Nutzungsdaten von OpenRouter zu einer viel zitierten Quelle für praxisnahe Einblicke in die Verbreitung, Leistungsfähigkeit und Preisgestaltung von Modellen geworden, auf die Investoren, Forscher und Medienunternehmen zurückgreifen, um die Entwicklung des KI-Marktes nachzuvollziehen.

Über OpenRouter

OpenRouter ist eine Plattform für den Austausch von KI-Modellen, die es Entwicklern und Unternehmen ermöglicht, über eine einzige API auf Hunderte von KI-Modellen zuzugreifen, diese zu leiten und zu optimieren. Das 2023 gegründete Unternehmen fungiert als Schnittstelle zwischen Agenten, Anwendungen und dem Modell-Ökosystem und standardisiert den Zugang zu führenden Anbietern über eine einheitliche Schnittstelle. Unternehmen können Kontrollmechanismen wie Richtlinien zur Datenverarbeitung pro Anfrage, Zugriffs- und Weiterleitungsberechtigungen auf Teamebene, Transparenz bei den Ausgaben sowie auditierbare Nutzungsberichte durchsetzen. Intelligentes Routing verbessert Kosten und Leistung, während automatisiertes Failover die Zuverlässigkeit erhöht und die Interoperabilität zwischen mehreren Anbietern die Bindung an einen Anbieter sowie das Lieferantenrisiko verringert.

Erfahren Sie mehr unter https://openrouter.ai

Über CapitalG

CapitalG, der unabhängige Wachstumsfonds von Alphabet, investiert in wegweisende Technologieunternehmen, die die weltweit größten Märkte verändern. CapitalG begleitet Unternehmen in der Wachstumsphase bei ihrem Übergang vom Start-up zum Scale-up durch praktische Unterstützung und Kontakte zu Beratern bei Google, Alphabet und darüber hinaus. Zu den Portfoliounternehmen von CapitalG zählen unter anderem Baseten, Clay, CrowdStrike, Databricks, Duolingo, LangChain, Lovable, OpenRouter, Stripe und Whatnot. Erfahren Sie mehr unter https://capitalg.com.

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