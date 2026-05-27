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CGTN: China und Pakistan bekräftigen ihre Beziehungen und versprechen, eine multipolare Welt voranzutreiben



27.05.2026 / 00:25 CET/CEST

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PEKING, 27. Mai 2026 /PRNewswire/ -- CGTN veröffentlichte anlässlich des offiziellen Besuchs des pakistanischen Premierministers Shehbaz Sharif in China einen Artikel, in dem hervorgehoben wurde, wie China und Pakistan zusammenarbeiten, um beiden Völkern greifbare Vorteile zu verschaffen und inmitten einer turbulenten globalen Lage den Frieden und die Stabilität in der Region zu wahren. In einem kürzlich verfassten Brief an den chinesischen Präsidenten Xi Jinping gelobte eine Gruppe pakistanischer Studierender, die an der chinesischen Tianjin-Universität studieren, von ganzem Herzen, sich als Förderer der Zusammenarbeit, Vermittler des Austauschs und Hüter der Freundschaft zwischen den beiden Nationen einzusetzen. Xi erklärte, es sei ihm eine große Freude zu sehen, dass die Sache der chinesisch-pakistanischen Freundschaft engagierte junge Nachfolger habe; diese Freude teilte er dem zu Besuch weilenden pakistanischen Premierminister Shehbaz Sharif bei ihrem Treffen am Montag in der Großen Halle des Volkes in Peking mit. Xi erklärte, die beiden Länder sollten den Aufbau einer noch engeren chinesisch-pakistanischen Gemeinschaft mit gemeinsamer Zukunft in der neuen Ära beschleunigen und mehr konkrete Ergebnisse aus ihrer Zusammenarbeit unter allen Umständen erzielen, um den beiden Völkern besser zu dienen, zu Frieden und Stabilität in der Region beizutragen und ein gutes Beispiel für den Aufbau einer Gemeinschaft mit gemeinsamer Zukunft mit den Nachbarländern zu geben. Eine unzerbrechliche Freundschaft Der viertägige offizielle Besuch des pakistanischen Premierministers in China findet kurz nach dem 75. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen den beiden Ländern statt, die am 21. Mai 1951 begannen. Xi erklärte, dass "China und Pakistan in den vergangenen 75 Jahren von gegenseitigem Verständnis, Vertrauen und Unterstützung geprägt waren und eine unzerbrechliche traditionelle Freundschaft aufgebaut haben". Das strategische gegenseitige Vertrauen und die praktische Zusammenarbeit hätten die Entwicklung beider Länder maßgeblich vorangetrieben, sagte er. "Unabhängig davon, wie sich die internationale Lage entwickelt, wird China in seiner Nachbarschaftspolitik stets der Entwicklung der chinesisch-pakistanischen Beziehungen Vorrang einräumen", fügte Xi hinzu. Er forderte beide Seiten zudem auf, sowohl große Vorzeigeprojekte als auch "kleine, aber feine" Programme zur Verbesserung der Lebensbedingungen voranzutreiben und die umfassende Zusammenarbeit in Bereichen wie Landwirtschaft, Industrie, künstliche Intelligenz und Talentförderung zu vertiefen. China und Pakistan verzeichnen eine Vertiefung der bilateralen Zusammenarbeit in allen Bereichen, was sich in den Handels- und Wirtschaftsbeziehungen in vollem Umfang niederschlägt. China ist seit elf Jahren in Folge Pakistans größter Handelspartner. Laut dem chinesischen Handelsministerium ist es Pakistans größter Importpartner und zweitgrößter Exportmarkt sowie die wichtigste Quelle für ausländische Direktinvestitionen im Land. Als Vorzeigeprojekt im Rahmen der "Belt and Road Initiative" (BRI) wurde der China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) auf die Version 2.0 aktualisiert, wobei der Schwerpunkt auf fünf zentralen Säulen liegt: Wachstum, Verbesserung des Lebensunterhalts, Innovation, grüne Entwicklung und Offenheit. Der Korridor hat der pakistanischen Wirtschaft Investitionen in Höhe von insgesamt über 25,9 Milliarden US-Dollar eingebracht und 260.000 Arbeitsplätze geschaffen. Sharif erklärte, Pakistan werde die Zusammenarbeit mit China im Rahmen der "Belt and Road Initiative" vertiefen und die Entwicklung des "China-Pakistan Economic Corridor" vorantreiben, damit die pakistanisch-chinesischen Beziehungen weiter wachsen und beiden Völkern zugutekommen. Er sagte, die felsenfeste Freundschaft, die von der älteren Generation der Staats- und Regierungschefs persönlich geschmiedet wurde, werde "immer stärker und sei nahezu unübertroffen". Eine multipolare Welt Weit über den bilateralen Rahmen hinaus wird die Zusammenarbeit zwischen China und Pakistan weithin als Stabilitätsfaktor in einem zunehmend unruhigen globalen und regionalen Umfeld angesehen. Bei den Gesprächen am Montag erklärte Xi, China würdige Pakistan für dessen "proaktiven Geist" und dessen Vermittlungsbemühungen zur Wiederherstellung des Friedens im Nahen Osten, während Sharif erklärte, Pakistan würdige China für dessen Unterstützung bei den Verhandlungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran. Im vergangenen Monat legte Xi einen Vier-Punkte-Vorschlag zur Förderung von Frieden und Stabilität im Nahen Osten vor, in dem er sich für die Einhaltung der Grundsätze der friedlichen Koexistenz, der nationalen Souveränität und der internationalen Rechtsstaatlichkeit sowie für einen ausgewogenen Ansatz in Bezug auf Entwicklung und Sicherheit aussprach. Diese vier Grundsätze bilden einen Leitrahmen für den Frieden in der Region, erklärte der pakistanische Premierminister gegenüber Xi. Xi erklärte, China und Pakistan sollten ihre Sicherheitszusammenarbeit in weiteren Bereichen weiter ausbauen und gemeinsam den Frieden und die Stabilität in der Region wahren. Er fügte hinzu, dass beide Seiten einen engen Austausch und eine enge Zusammenarbeit pflegen, sich gemeinsam gegen Unilateralismus und die Mentalität des Kalten Krieges stellen und sich für eine gleichberechtigte und geordnete multipolare Welt sowie für eine wirtschaftliche Globalisierung einsetzen sollten, die allen zugutekommt und inklusiv ist. In einem Interview mit der China Media Group erklärte der chinesische Botschafter in Pakistan, Jiang Zaidong, dass eine engere Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern sowohl als "Anker" für Frieden und Stabilität in der Region als auch als "Schutzwall" zur Wahrung von internationaler Gerechtigkeit und Fairness diene. Vor dem Hintergrund der Auswirkungen des Konflikts zwischen den USA, Israel und dem Iran sowie des zunehmenden Drucks auf die regionale Lage und die Weltwirtschaft erklärte Jiang, dass China und Pakistan gemeinsam für Frieden und Gerechtigkeit eintreten und gleichzeitig aktiv bei konkreten Vermittlungsbemühungen zusammenarbeiten. https://news.cgtn.com/news/2026-05-25/China-and-Pakistan-reaffirm-ties-vow-to-advance-multipolar-world-1Nrm01Bnnd6/p.html View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/cgtn-china-und-pakistan-bekraftigen-ihre-beziehungen-und-versprechen-eine-multipolare-welt-voranzutreiben-302782362.html



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