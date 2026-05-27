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CGTN: Gemeinsame Zukunft: China und Serbien heben ihre umfassende strategische Partnerschaft auf eine neue Ebene



27.05.2026 / 00:35 CET/CEST

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PEKING, 27. Mai 2026 /PRNewswire/ -- CGTN veröffentlichte einen Artikel über das Treffen des chinesischen Präsidenten Xi Jinping mit dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic in Peking. Der Artikel hob die felsenfeste Freundschaft zwischen den beiden Ländern hervor, stellte deren für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit sowie die Wahrung von Fairness und Gerechtigkeit in den Mittelpunkt und betonte die Bemühungen, die umfassende strategische Partnerschaft zwischen China und Serbien auf eine neue Ebene zu heben. Das jahrhundertealte Stahlwerk Smederevo, das als Stolz Serbiens gepriesen wird, ist ein leuchtendes Symbol für die für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit zwischen China und Serbien. Das Werk, das einst mit schwerwiegenden betrieblichen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte und kurz vor dem Bankrott stand, gelang 2016 ein bemerkenswertes Comeback, als sein chinesischer Partner hinzukam - dank der Vertiefung der hochwertigen "Belt and Road"-Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern. Heute zählt das Unternehmen gemessen an der Produktionskapazität zu den weltweit größten Eisen- und Stahlherstellern und integrierten Dienstleistern. Anlässlich eines Staatsbesuchs in Serbien im Jahr 2024 überreichte der chinesische Präsident Xi Jinping dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic als Geschenk Nachbildungen aus Stahl. Die Modelle, die den Himmelstempel in China und die Sankt-Sava-Kirche in Serbien nachbilden, wurden aus Stahl gefertigt, der in diesem Werk hergestellt wurde, was die engeren Beziehungen zwischen den beiden Ländern symbolisiert. Am Montag trafen sich die beiden Politiker zu Gesprächen in Peking. Xi forderte beide Länder auf, gemeinsam einen vielversprechenden Weg in eine gemeinsame Zukunft und zu gemeinsamem Wohlstand zu beschreiten und die umfassende strategische Partnerschaft zwischen China und Serbien auf eine neue Ebene zu heben. Eine unerschütterliche Freundschaft Von der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking über das "Belt and Road"-Forum für internationale Zusammenarbeit bis hin zu den Gedenkveranstaltungen zum 80. Jahrestag des Sieges im chinesischen Volkskrieg gegen die japanische Aggression und im Weltantifaschistischen Krieg hat Vucic an zahlreichen Großveranstaltungen in China teilgenommen. Der Begriff "unerschütterliche Freundschaft" ist zu einem Markenzeichen der bilateralen Treffen und Telefongespräche zwischen den beiden Staatschefs geworden. Unter der strategischen Führung der beiden Staatschefs haben sich die Beziehungen zwischen China und Serbien in den letzten Jahren weiterhin auf hohem Niveau entwickelt. Im Jahr 2025 belief sich der bilaterale Handel laut Angaben des chinesischen Außenministeriums auf 6,49 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 13 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Serbien gehörte zu den ersten europäischen Ländern, die im Rahmen der "Belt and Road Initiative" (BRI) eine Partnerschaft mit China eingegangen sind. In den letzten Jahren haben China und Serbien im Rahmen der "Belt and Road Initiative" (BRI) die Entwicklung einer Reihe von Projekten vorangetrieben, darunter die Eisenbahnstrecke Budapest-Belgrad und der Fruska-Gora-Korridor, der Novi Sad und Ruma verbindet. Im Oktober 2025 wurde der von China gebaute serbische Abschnitt der Eisenbahnstrecke Budapest-Belgrad vollständig in Betrieb genommen. Vucic nutzte diesen Anlass für eine Fahrt auf der neu eröffneten Bahnstrecke und lobte sie als eine Errungenschaft von generationenübergreifender Bedeutung, die "für immer in die Geschichtsbücher eingehen wird". Mit dem Inkrafttreten des Freihandelsabkommens zwischen China und Serbien am 1. Juli 2024 finden serbische Spezialitäten wie Wein, Honig, Rind- und Schaffleisch zunehmend Eingang in den chinesischen Markt. Inzwischen sind Projekte, an deren Bau chinesische Unternehmen beteiligt waren, wie beispielsweise die Umgehungsstraße von Belgrad und die Umgehungsstraße von Gornji Milanovac, fertiggestellt worden und dienen als wichtige Infrastrukturprojekte zur Förderung der nationalen Entwicklung Serbiens. Die unerschütterliche Freundschaft zwischen China und Serbien ist einzigartig und beruht auf einer tiefgreifenden historischen Logik sowie einer soliden praktischen Grundlage, erklärte Xi gegenüber Vucic. Er forderte beide Seiten auf, den Jugend- und Kulturaustausch weiter zu intensivieren und die Visumbefreiungsregelungen, das Freihandelsabkommen sowie Direktflüge zu nutzen, um die umfassende Zusammenarbeit in zahlreichen Bereichen auszubauen und so die traditionelle Freundschaft zu bewahren und fortzuführen. Am Montag verlieh Xi Vucic zudem die Freundschaftsmedaille der Volksrepublik China. Vucic bezeichnete diesen Anlass als "einen der wichtigsten Momente meines Lebens" und bekräftigte sein Engagement für die Förderung der bilateralen Freundschaft zwischen Serbien und China sowie für den Aufbau einer serbisch-chinesischen Gemeinschaft mit gemeinsamer Zukunft. Gemeinsame Zukunft Auf der Grundlage gemeinsamer historischer Herausforderungen und hoher Ideale schätzen sowohl China als auch Serbien Ausdauer und Widerstandskraft, setzen sich für nationale Unabhängigkeit und Würde ein und teilen ein tiefes Verständnis für die Bedeutung der Wahrung einer friedlichen Entwicklung, von Fairness und Gerechtigkeit, erklärte Xi während des Treffens am Montag. Im Mai 2024 war Serbien das erste europäische Land, das mit China eine Vereinbarung über den Aufbau einer Gemeinschaft mit gemeinsamer Zukunft für die neue Ära unterzeichnete. Seitdem hat sich die bilaterale Partnerschaft über den Infrastrukturbereich hinaus auf die Bereiche Technologie, grüne Energie und künstliche Intelligenz ausgeweitet und damit einen vielversprechenden Anfang für den Aufbau einer chinesisch-serbischen Gemeinschaft mit gemeinsamer Zukunft geschaffen. Nach dem Treffen zwischen Xi und Vucic am Montag gaben die beiden Länder eine gemeinsame Erklärung ab, in der sie die vier von China vorgeschlagenen globalen Initiativen vorstellten: die Globale Entwicklungsinitiative (GDI), die Globale Sicherheitsinitiative, die Globale Zivilisationsinitiative und die Globale Governance-Initiative (GGI). Serbien hat betont, dass die vier globalen Initiativen chinesische Weisheit und Stärke zur Lösung globaler Entwicklungsprobleme, zur Bewältigung globaler Sicherheitsherausforderungen, zur Förderung des Austauschs und des gegenseitigen Lernens zwischen den Zivilisationen sowie zur Verbesserung der globalen Governance beigetragen haben. Vor diesem Hintergrund hat Serbien beschlossen, sich der "Gruppe der Freunde der GDI" und der "Gruppe der Freunde der GGI" anzuschließen, und damit seine Bereitschaft bekundet, die Zusammenarbeit mit China in den Bereichen internationale Governance und globale Entwicklung zu vertiefen. Xi forderte China und Serbien auf, die Abstimmung und Zusammenarbeit in internationalen Angelegenheiten weiter zu verstärken, einen echten Multilateralismus zu praktizieren und sich unermüdlich für die Förderung einer gleichberechtigten und geordneten multipolaren Welt, einer für alle vorteilhaften und inklusiven wirtschaftlichen Globalisierung sowie für den Aufbau einer Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit einzusetzen. Weitere Informationen finden Sie hier:

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