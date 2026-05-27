Quantum X Labs beruft KI- und Quantum-Experten Prof. Oren Kurland in den Scientific Advisory Board

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Quantum X Labs Inc. (Nasdaq: QXL), ein auf Zukunftstechnologien spezialisiertes Unternehmen (vormals Viewbix Inc., Nasdaq: VBIX), hat die Berufung von Professor Oren Kurland in seinen Scientific Advisory Board bekanntgegeben. Mit dem Schritt erweitert das Unternehmen seine wissenschaftliche Beratungsebene um einen international anerkannten Experten aus den Bereichen Information Retrieval, Data Science und Künstliche Intelligenz.

Professor Kurland ist Full Professor sowie Inhaber eines Lehrstuhls am Technion - Israel Institute of Technology. Er zählt zu den führenden Fachleuten in den Bereichen Informationssuche, Datenwissenschaft und Künstliche Intelligenz. Seinen Ph.D. in Computer Science erhielt er an der Cornell University. Seit 2006 ist er Mitglied der Fakultät am Technion. Darüber hinaus war er Mitgründer der Bachelor- und Masterstudiengänge im Bereich Data Science am Technion. Für seine kontinuierliche Exzellenz in der Lehre wurde er mit dem renommierten Yanai Prize des Technion ausgezeichnet.

International vernetzte Forschung und Industriekooperationen

Über seine akademische Tätigkeit hinaus ist Professor Kurland in der internationalen Forschungsgemeinschaft breit verankert. Er ist Mitglied des Editorial Boards des renommierten Journal of Artificial Intelligence Research (JAIR). Insgesamt hat er mehr als 100 peer-reviewte wissenschaftliche Arbeiten veröffentlicht.

Seine Forschungsarbeiten wurden mehrfach mit bedeutenden Auszeichnungen gewürdigt, darunter vier Google Faculty Research Awards, vier Yahoo Faculty Research Awards sowie ein IBM Faculty Research Award. Darüber hinaus arbeitete er in Forschungskooperationen mit Technologiekonzernen wie Google, Amazon, Microsoft, Yahoo und eBay zusammen. Ergänzend war er als Berater für zahlreiche Start-ups tätig, insbesondere im E-Commerce-Sektor.

Wissenschaftliche Reputation als Baustein für die strategische Ausrichtung

Mit der Berufung von Prof. Kurland stärkt Quantum X Labs gezielt seine wissenschaftliche Führungsstruktur, während das Unternehmen seine Aktivitäten im Bereich quantenbasierter Technologien weiter ausbaut. Dazu zählen unter anderem Quantum-Gyroskope für GPS-unabhängige Navigation, Atomuhren der nächsten Generation, Verfahren zur Quanten-Fehlerkorrektur sowie Anwendungen im Bereich biomedizinischer Forschung und Cybersecurity.

Die Erweiterung des Advisory Boards fügt sich damit in die strategische Entwicklung des Unternehmens ein, das seine Technologieplattform im Schnittfeld von Quantencomputing, KI und sicherheitskritischen Anwendungen weiter ausbaut.

Über Quantum X Labs und die technologischen Geschäftsbereiche

Quantum X Labs Inc. und seine Tochtergesellschaften fokussieren sich auf Quanten-Technologien, digitale Werbung sowie Computing- und Enterprise-KI-Lösungen. Quantum X Labs Ltd. entwickelt und vermarktet Quantenalgorithmen für Anwendungen in den Bereichen Transport, Arzneimittelforschung und Sicherheit. Zudem arbeitet das Unternehmen an quantenbasierten Lösungen für GPS-Ersatzsysteme sowie hochpräzise Atomzeit-Technologien.

Gix Media entwickelt Softwarelösungen zur Automatisierung, Optimierung und Monetarisierung von Online-Kampagnen mit dem Ziel, Internet-Traffic zu generieren und zu steuern. Metagramm wiederum entwickelt KI-gestützte Software zur Grammatik- und Textkorrektur. Die Lösungen umfassen Funktionen für Schreiben, Korrektur von Grammatik, Rechtschreibung, Zeichensetzung und Stil sowie Übersetzungen und mehrsprachige Wörterbücher auf Basis von Künstlicher Intelligenz und Machine Learning.

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Quellen:

https://www.globenewswire.com/news-release/2026/05/26/3301192/0/en/quantum-x-labs-appoints-ai-world-renown-expert-to-its-new-scientific-advisory-board.html

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Quantum X Labs Inc

Land: Israelisch / ISIN: US9267113002

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