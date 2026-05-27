Gestern hat der Halbleiterhersteller Micron Technology an der Wall Street für Aufsehen gesorgt und ist nach einem massiven Kurssprung erstmals in den Kreis der Billionen-Dollar-Unternehmen aufgestiegen. Ausgelöst durch eine drastische Kurszielanhebung einer führenden Großbank entwickelte sich der Handelstag schnell zu einem extremen Marktereignis. Beobachter berichten, dass neben dem anhaltenden Boom rund um künstliche Intelligenz vordergründig ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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