Wolfram-Fund mit Ansage: American Tungsten & Antimony startet erstes Großbohrprogramm in Nevada

Anzeige / Werbung

Tennessee Mountain rückt in den Fokus der US-Tungsten-Strategie

American Tungsten & Antimony Ltd (WKN: A41XT2 | ISIN: AU0000445603) hat neue Oberflächenproben vom Tennessee Mountain Tungsten Project (TMTP) in Nevada vorgelegt. Die Ergebnisse zeichnen das Bild eines großflächigen Wolfram-Systems, das über die historischen Bereiche der Garnet Mine hinausreichen könnte. Besonders die Kombination aus hochgradigen Wolfram- und Molybdänwerten stärkt das geologische Modell des Projekts und liefert die Grundlage für das erste moderne Bohrprogramm auf dem Areal.

Das Unternehmen sieht sich damit in seiner Einschätzung bestätigt, dass sich die Mineralisierung entlang des Kontakts zwischen Granodiorit und Kalkstein fortsetzt und sowohl in die Tiefe als auch entlang des Streichens offen bleibt. Parallel dazu soll ein modernes Datenset entstehen, das perspektivisch als Grundlage für eine spätere JORC-konforme Ressourcenschätzung dienen könnte.

Managing Director Andre Booyzen erklärte: "Diese Ergebnisse sind ermutigend und unterstützen das geologische Modell, das unserem ersten Bohrprogramm zugrunde liegt. Die Kombination aus Wolfram und erhöhtem Molybdän an der Oberfläche stimmt mit einem fruchtbaren W-Mo-Skarnsystem überein und deutet auf die Nähe zu einer intrusiven Quelle hin."

Weiter sagte Booyzen: "Die Größe und Kontinuität der Bodenanomalie sowie die Gesteinssplitter-Ergebnisse unterstützen die Ansicht, dass sich die Mineralisierung über die historischen Abbaubereiche hinaus erstreckt und in der Tiefe sowie entlang des Streichens offen bleibt."

Hochgradige Oberflächenproben liefern starke Hinweise

Im Zentrum der aktuellen Arbeiten standen Gesteins- und Kanalproben aus dem Bereich der historischen Garnet Mine. Mehrere Proben lieferten hohe Wolfram- und Molybdängehalte. Besonders hervor stachen 4.713 ppm Wolfram über 1,0 Meter sowie 4.191 ppm Wolfram über 2,0 Meter aus Skarn-Zonen mit Granat- und Epidotmineralisierung.

Zusätzlich wurde eine Spitzenprobe mit 20.693 ppm Molybdän identifiziert. Drei weitere Proben lagen zwischen 2.055 ppm und 4.352 ppm Molybdän. Die Mineralisierung tritt gemeinsam mit Quarz-Gangstrukturen, Granat und Sulfiden auf - ein Muster, das typisch für W-Mo-Skarnsysteme ist.

Die geologische Interpretation des Unternehmens sieht darin Hinweise auf ein groß angelegtes magmatisch-hydrothermales System. Besonders die hohen Molybdänwerte gelten als möglicher Indikator dafür, dass sich die Proben in Richtung einer intrusiven Quelle annähern könnten. Ergänzend wurden erhöhte Werte bei Bismut, Zinn, Beryllium, Zink und Kupfer festgestellt.

Das Unternehmen betont jedoch, dass es sich bei den selektiven Oberflächenproben nicht um repräsentative Angaben zur tatsächlichen Mächtigkeit oder zum Gehalt in der Tiefe handelt. Dennoch liefere die Stärke der Ergebnisse klare Argumente für eine moderne Bohrkampagne.

Großflächige Bodenanomalie erweitert das Potenzial

Parallel zu den Gesteinsproben führte AT4 ein umfangreiches Bodenprobenprogramm durch. Insgesamt wurden 246 Bodenproben auf einem Raster von 200 mal 200 Metern gesammelt. Das Untersuchungsgebiet erstreckt sich über rund 2,2 Kilometer in Ost-West- und 5,8 Kilometer in Nord-Süd-Richtung.

Vor dem Hintergrund eines durchschnittlichen Wolfram-Hintergrundwertes von etwa 4 ppm lieferten 39 Proben Werte von mehr als 10 ppm Wolfram. Die Verteilung der Anomalien folgt dabei der interpretierten nordwest-südöstlichen Struktur des Kontakts zwischen Coffeepot-Granodiorit und kalkhaltigen Sedimentgesteinen.

Besonders auffällig: Die Anomalie bleibt sowohl nach Norden als auch nach Süden offen. Mehrere erhöhte Werte liegen bereits nahe der Grenzen des bisherigen Untersuchungsrasters. Das deutet darauf hin, dass die tatsächliche Ausdehnung des Systems noch nicht vollständig erfasst wurde.

Die höchsten Bodenwerte lagen bei etwa 257 ppm, 73 ppm, 67 ppm und 63 ppm Wolfram. Zusätzlich wurden in 15 Proben gleichzeitig erhöhte Wolfram- und Molybdänwerte festgestellt. Begleitend traten erhöhte Zink- und Kupferwerte auf. Diese Kombination gilt als klassischer geochemischer Fingerabdruck eines W-Mo-Skarnsystems und liefert neue Zielzonen für die anstehenden Bohrungen.

Erstes Bohrprogramm soll die Tiefe des Systems testen

Der nächste große Schritt ist nun das erste Bohrprogramm auf Tennessee Mountain. Geplant ist ein Phase-1-Programm mit 29 Bohrlöchern über rund 3.000 Meter. Ziel ist es, die Ausdehnung der Scheelit-Skarnmineralisierung entlang des Kontakts zwischen Granodiorit und Kalkstein systematisch zu testen.

Im Fokus stehen dabei drei zentrale Bereiche: die unmittelbare Umgebung der historischen Garnet-Mine-Abbaubereiche, die unterhalb historischer Arbeiten liegenden Boden- und Gesteinsanomalien sowie mögliche Erweiterungen der Skarn-Zonen in die Tiefe.

Booyzen bezeichnete das Programm als wichtigen Meilenstein: "Unser bevorstehendes Bohrprogramm ist ein bedeutender Meilenstein, da wir das System erstmals systematisch mit modernen Methoden testen wollen."

Zugleich ordnet das Unternehmen das Projekt strategisch ein. Tennessee Mountain sei ein zentraler Bestandteil der langfristigen Pläne zum Aufbau einer zuverlässigen US-Versorgung mit kritischen Mineralien.

Booyzen ergänzte: "Tennessee Mountain ist ein zentraler Bestandteil unserer umfassenderen Strategie zum Aufbau einer zuverlässigen, US-basierten Versorgung mit kritischen Mineralien, und wir freuen uns darauf, das Projekt durch Bohrungen voranzutreiben, mit dem Ziel, Daten zu generieren, die die potenzielle Definition einer zukünftigen JORC-konformen Mineralressource unterstützen."

Weitere Arbeiten und Genehmigungen laufen bereits

Parallel zur Vorbereitung des Bohrprogramms laufen zusätzliche Explorationsarbeiten. Geplant sind weitere Bodenproben, um Zielzonen außerhalb des ersten Bohrprogramms genauer einzugrenzen.

Darüber hinaus arbeitet das Unternehmen an der Einreichung eines "Plan of Operations" bei der US Forest Service Behörde. Diese Genehmigung ist Voraussetzung für den Beginn der Bohrarbeiten auf den betroffenen Flächen.

AT4 rechnet in den kommenden Monaten mit weiteren Meldungen zum Genehmigungsprozess und zur konkreten Programmplanung. Alle Bohraktivitäten stehen unter dem Vorbehalt der erforderlichen behördlichen Freigaben.

----

Quelle:

03093575.pdf

______________________________

Lassen Sie sich in den Verteiler für American Tungsten & Antimony Ltd oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler American Tungsten & Antimony Ltd" oder "Nebenwerte".

American Tungsten & Antimony

Land: Perth, Australia

ISIN: AU0000445603

WKN: A41XT2

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit American Tungsten & Antimony existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der American Tungsten & Antimony. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von American Tungsten & Antimony können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von American Tungsten & Antimony einsehen: https://ataa.com/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Trigg Minerals vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.





Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Wolfram-Fund mit Ansage: American Tungsten & Antimony startet erstes Großbohrprogramm in Nevada appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU0000445603