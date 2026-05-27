FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem schwächeren Dienstag dürfte der Dax zur Wochenmitte wieder etwas anziehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent höher auf 25.229 Punkte. Das Rekordhoch vom Januar bei 25.507 Punkten bleibt im Visier.

In den Vereinigten Staaten erreichten die Indizes S&P 500 und Nasdaq 100 am Dienstagabend, getrieben von der KI-Rally, bereits neuerliche Höchststände. Sie befinden sich bereits seit Mitte April wieder auf Rekordjagd. Der Dow Jones Industrial hatte lange Zeit hinterhergehinkt, aber am vergangenen Freitag ebenfalls ein Rekordhoch erreicht. Am Dienstag gab er nach der feiertagsbedingten Handelspause am Montag allerdings leicht nach.

In Asien ist das Bild am Morgen durchwachsen - mit deutlichen Kursgewinnen in Japan und Südkorea, aber Abgaben in China. Die Ölpreise geben nach ihrem Anstieg vom Dienstag wieder etwas nach. Die Anleger setzen weiter auf einen Erfolg der Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran über ein nachhaltiges Ende des Kriegs./ag/zb





