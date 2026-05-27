Die EBC Financial Group veranstaltet zwei parallele Wettbewerbe in Asien und Afrika und kombiniert dabei risikofreie Simulationsumgebungen mit hochkarätigen Marktduellen, um Trader aller Erfahrungsstufen anzusprechen.

LONDON, May 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die EBC Financial Group (EBC), ausgezeichnet von World Finance als "World's Best Broker", hat zwei Multi-Market-Trading-Wettbewerbe gestartet. Ziel ist es, das Engagement von Tradern zu stärken und die Beteiligung in aufstrebenden Trading-Communities in Asien und Afrika weiter auszubauen. Die Aktion wird von der EBC Financial Group (SVG) LLC unter der Marke EBC Financial Group durchgeführt und umfasst zwei separate Veranstaltungen: den EBC Trading Masters-Wettbewerb sowie den EBC Elite Demo Trading-Wettbewerb.

Die beiden parallel stattfindenden Wettbewerbe wurden gezielt darauf ausgerichtet, Trader mit unterschiedlichen Erfahrungsstufen anzusprechen. Damit bekräftigt EBC erneut sein Engagement für ein traderorientiertes Ökosystem, das auf Transparenz, Zugänglichkeit und kontinuierliches Lernen setzt.

Im Rahmen beider Wettbewerbe erhalten die Teilnehmer die Möglichkeit, ihre Trading-Strategien in einem strukturierten Umfeld zu vergleichen und weiterzuentwickeln. Die Platzierungen richten sich dabei nach der erzielten Rendite und nicht nach dem Kontovolumen. Dadurch wird ein leistungsorientierter Ansatz gefördert, bei dem Disziplin und Strategie entscheidend für den Wettbewerbserfolg sind.

EBC Trading Masters-Wettbewerb: Anerkennung von Spitzenleistungen unter realen Marktbedingungen

Der EBC Trading Masters-Wettbewerb richtet sich an erfahrene Trader und bietet vom 11. Mai bis zum 5. Juni 2026 eine Live-Tradingumgebung, in der Teilnehmer aus der Mongolei, Taiwan und Thailand mit echtem Kapital gegeneinander antreten.

Der Wettbewerb steht Inhabern von PRO- und STD-Konten offen. Die Mindesteinlage beträgt 100 USD in der Mongolei sowie 200 USD in Taiwan und Thailand.

Durchgeführt wird der Wettbewerb über qualifizierte PRO- und STD-Trading-Konten, wodurch den Teilnehmern direkter Zugang zu realen Marktbedingungen in einem professionell strukturierten Umfeld ermöglicht wird. Zur Förderung von Transparenz und gemeinschaftlichem Lernen innerhalb der Trading-Community sind alle Teilnehmer verpflichtet, ihre Trading-Signale während des Wettbewerbszeitraums offenzulegen.

In Taiwan und Thailand belaufen sich die Preisgelder pro Wettbewerbsrunde auf bis zu 7.000 USD. Die erfolgreichsten Teilnehmer können dabei Preisgelder von bis zu 3.000 USD gewinnen. Die Ranglisten basieren auf der erzielten Rendite und schaffen damit eine Wettbewerbsstruktur, bei der Trading-Disziplin und strategisches Handeln wichtiger sind als die Höhe des eingesetzten Kapitals.

Teilnehmer können mehrere qualifizierte Konten registrieren, wobei jeweils das Konto mit der besten Performance prämiert wird. Ergänzend sorgen strukturierte Risikokontrollen und kontinuierliche Überwachungsmechanismen während des gesamten Wettbewerbs für Fairness und Transparenz.

EBC Elite Demo Trading-Wettbewerb: Niedrigschwellige Teilnahme in einer risikofreien Umgebung

Der EBC Elite Demo Trading-Wettbewerb richtet sich an neue und angehende Trader und bietet Teilnehmern die Möglichkeit, reale Marktbedingungen mithilfe von Demokonten kennenzulernen - ganz ohne den Einsatz echten Kapitals.

Der Wettbewerb findet vom 11. bis 22. Mai 2026 in Vietnam, Indonesien, Afrika und Südkorea statt. Die Teilnehmer handeln dabei über neu eingerichtete Demokonten mit einem virtuellen Startkapital von jeweils 10.000 USD.

Da alle Teilnehmer mit dem gleichen simulierten Kapital von 10.000 USD starten, werden faire und einheitliche Wettbewerbsbedingungen geschaffen. Wie auch beim Live-Trading-Wettbewerb basieren die Ranglisten auf der erzielten Rendite und nicht auf dem Kontovolumen. In den regionalen Wettbewerbsrunden werden Preisgelder von bis zu 1.700 USD vergeben, darunter ein Hauptpreis von 1.000 USD in der südkoreanischen Wettbewerbsrunde. Ergänzt wird das Wettbewerbsformat durch klar definierte Teilnahmebedingungen, die während des gesamten Aktionszeitraums Transparenz, Fairness und diszipliniertes Trading fördern sollen.

Durch die Schaffung einer kontrollierten Umgebung mit Fokus auf Strategieentwicklung und Performance-Benchmarking verfolgt die Initiative das Ziel, eine fundierte Marktteilnahme zu unterstützen und Tradern dabei zu helfen, Selbstvertrauen sowie Trading-Disziplin aufzubauen.

"Wir bei EBC sind überzeugt, dass die Entwicklung erfolgreicher Trader auf Transparenz, Disziplin und dem Zugang zu strukturierten Möglichkeiten basiert, die kontinuierliches Wachstum fördern", erklärte Lewis Tang, Brand Director der EBC Financial Group. "Bei diesen Wettbewerben geht es nicht nur darum, herausragende Trading-Performance anzuerkennen, sondern auch darum, den Wissensaustausch, ein stärkeres Engagement und eine verantwortungsvolle Teilnahme innerhalb vielfältiger Trading-Communities zu fördern."

Beide Wettbewerbe basieren auf standardisierten Bewertungsmethoden und Kontrollmechanismen, darunter renditebasierte Bewertungen sowie volumenbasierte Tie-Break-Regeln. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die Ergebnisse auf messbarer Trading-Performance beruhen.

Mit dem Start dieser Initiativen setzt EBC seine fortlaufenden Bemühungen fort, das Engagement von Tradern in wichtigen internationalen Märkten zu stärken und gleichzeitig eine breitere Beteiligung innerhalb der sich wandelnden globalen Trading-Landschaft zu fördern.

Weitere Informationen zu Teilnahmevoraussetzungen, Wettbewerbsregeln und Registrierungsdetails finden Sie auf der Website der EBC Financial Group unter www.ebc.com.

Risikohinweis

Der Handel mit Devisen (FX) und Contracts for Difference (CFDs) auf Margin ist mit erheblichen Risiken verbunden und eignet sich möglicherweise nicht für alle Anleger. Es besteht die Möglichkeit, dass Verluste die ursprünglich eingezahlten Mittel übersteigen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse dar. Bitte prüfen Sie vor Aufnahme des Tradings sorgfältig Ihre Anlageziele, Ihre finanzielle Situation sowie Ihre Risikobereitschaft.

Über die EBC Financial Group

Die EBC Financial Group (EBC) wurde in London gegründet und ist eine globale Marke, die für ihre Expertise in den Bereichen Finanzbrokerage und Vermögensverwaltung bekannt ist. Über ihre regulierten Unternehmen, die in wichtigen Finanzzentren wie Großbritannien, Australien, den Kaimaninseln, Mauritius und anderen Ländern tätig sind, ermöglicht EBC privaten, professionellen und institutionellen Anlegern den Zugang zu globalen Märkten und Trading-Möglichkeiten, darunter Devisen, Rohstoffe, CFDs und mehr.

Die EBC genießt das Vertrauen von Anlegern in über 100 Ländern und wurde mit globalen Auszeichnungen geehrt, darunter mehrfach von World Finance. Die EBC gilt weithin als einer der besten Broker der Welt und wurde unter anderem als Beste Trading-Plattform und Vertrauenswürdigster Broker ausgezeichnet. Mit seiner starken regulatorischen Stellung und seinem Bekenntnis zu Transparenz wird EBC auch regelmäßig unter den besten Brokern gelistet - vertrauenswürdig aufgrund seiner Fähigkeit, sichere, innovative und kundenorientierte Trading-Lösungen auf wettbewerbsintensiven internationalen Märkten anzubieten.

Die Tochtergesellschaften von EBC sind in ihren jeweiligen Rechtsgebieten zugelassen und reguliert. Die EBC Financial Group (UK) Limited wird von der britischen Finanzaufsichtsbehörde (FCA) reguliert. EBC Financial Group (Cayman) Limited wird von der Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) reguliert; EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd und EBC Asset Management Pty Ltd werden von der australischen Securities and Investments Commission (ASIC) reguliert; EBC Financial (MU) Ltd ist von der Financial Services Commission Mauritius (FSC) zugelassen und reguliert.

Den Kern der EBC bildet ein Team von Branchenveteranen mit über 40 Jahren Erfahrung in großen Finanzinstituten. Sie haben bedeutende Wirtschaftszyklen erfolgreich gemeistert - vom Plaza-Abkommen über die Schweizer-Franken-Krise im Jahr 2015 bis hin zu den Marktverwerfungen während der COVID-19-Pandemie. Wir pflegen eine Unternehmenskultur, in der Integrität, Respekt und die Sicherheit des Kundenvermögens oberste Priorität haben. Jede Geschäftsbeziehung mit einem Anleger wird mit der Ernsthaftigkeit behandelt, die sie verdient.

EBC ist stolzer offizieller Devisenpartner des FC Barcelona und fördert weiterhin wirkungsvolle Partnerschaften zur Stärkung von Gemeinschaften - insbesondere durch die Initiative "United to Beat Malaria" der UN-Stiftung, die Wirtschaftsfakultät der Universität Oxford und eine Vielzahl von Partnern, die sich für Initiativen in den Bereichen globale Gesundheit, Wirtschaft, Bildung und Nachhaltigkeit einsetzen.

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Medienkontakt: Aldric Tinker Toyad Global PR Lead aldric.tinker@ebc.com Faiz Alavi Sulaiman Senior PR Executive faiz.sulaiman@ebc.com