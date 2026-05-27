DJ PTA-News: PORR AG: Trading Statement Q1/2026 - Auftragsbestand erstmals über EUR 10 Mrd.

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

PORR AG: Trading Statement Q1/2026

Auftragsbestand erstmals über EUR 10 Mrd.

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Wien (pta000/27.05.2026/06:30 UTC+2)

• Ergebnis auf Kurs: Betriebsergebnis (EBIT) auf EUR 14,3 Mio. ausgebaut • Steigerung um 14,7 % beim Auftragseingang • Ausblick 2026 bestätigt

Die PORR ist weiterhin auf Wachstumskurs. Neben dem Auftragsbestand, konnte auch das Ergebnis erneut gesteigert werden. Der Tiefbau bleibt dabei der wichtigste Treiber, nicht zuletzt getragen von EU-Finanzierungen für Verkehrsinfrastruktur und Energieversorgung. Parallel bleibt auch der Bedarf an Gesundheitseinrichtungen und Industrieanlagen ungebrochen.

Das vollständige Trading Statement steht unter folgendem Link zur Verfügung: Zwischenberichte - PORR AG

(Ende)

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Aussender: PORR AG Absberggasse 47 1100 Wien Österreich Ansprechpartner: Mag. Ilona Radoczky Tel.: +43 50 626-1546 E-Mail: investor.relations@porr.at Website: www.porr-group.com ISIN(s): AT0000609607 (Aktie) AT0000A39724 (Anleihe) XS2408013709 (Anleihe) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel); Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1779856200391 ]

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May 27, 2026 00:30 ET (04:30 GMT)