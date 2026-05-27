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Dow Jones News
27.05.2026 07:03 Uhr
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PTA-News: PORR AG: Trading Statement Q1/2026 - Auftragsbestand erstmals über EUR 10 Mrd.

DJ PTA-News: PORR AG: Trading Statement Q1/2026 - Auftragsbestand erstmals über EUR 10 Mrd.

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

PORR AG: Trading Statement Q1/2026

Auftragsbestand erstmals über EUR 10 Mrd.

[ PDF ]

Wien (pta000/27.05.2026/06:30 UTC+2)

• Ergebnis auf Kurs: Betriebsergebnis (EBIT) auf EUR 14,3 Mio. ausgebaut • Steigerung um 14,7 % beim Auftragseingang • Ausblick 2026 bestätigt

Die PORR ist weiterhin auf Wachstumskurs. Neben dem Auftragsbestand, konnte auch das Ergebnis erneut gesteigert werden. Der Tiefbau bleibt dabei der wichtigste Treiber, nicht zuletzt getragen von EU-Finanzierungen für Verkehrsinfrastruktur und Energieversorgung. Parallel bleibt auch der Bedarf an Gesundheitseinrichtungen und Industrieanlagen ungebrochen.

Das vollständige Trading Statement steht unter folgendem Link zur Verfügung: Zwischenberichte - PORR AG

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      PORR AG 
           Absberggasse 47 
           1100 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Mag. Ilona Radoczky 
Tel.:         +43 50 626-1546 
E-Mail:        investor.relations@porr.at 
Website:       www.porr-group.com 
ISIN(s):       AT0000609607 (Aktie) AT0000A39724 (Anleihe) XS2408013709 (Anleihe) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel); Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1779856200391 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

May 27, 2026 00:30 ET (04:30 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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