Die Ölpreise haben am Mittwochmorgen leicht nachgegeben und damit einen Teil der zwischenzeitlichen Vortagesgewinne wieder abgegeben. Dennoch notieren die Preise weiterhin klar unter den Höchstständen vom vergangenen Wochenende. Hintergrund ist die anhaltende Hoffnung der Marktteilnehmer auf Fortschritte bei den Bemühungen um eine Beilegung des Konflikts mit dem Iran.• Ölpreise geben leicht nach. • Spannungen rund um Straße von Hormus bleiben hoch • Piper Sandler warnt vor monatelanger Blockade ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär