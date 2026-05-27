Einfacher, schneller, reibungsloser: Die Entwicklungen der Tech-Industrie sind auf Bequemlichkeit ausgerichtet. Sie wollen uns im Alltag und in der Freizeit alles abnehmen. Doch dabei geht etwas verloren, findet unsere Kolumnistin. Wir schreiben das Jahr 2003. Ich verbringe die Zeit nach meinem Abi in Guatemala. Es ist meine erste und letzte große Reise ohne Technik. Kein Laptop, kein Handy. Wenn ich durch das Land fahre, kritzelt mir eine Freundin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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