Das auf schwere Elektro-Lkw spezialisierte chinesische Startup Zeron meldet den zweiten abgeschlossenen Teil seiner B-Finanzierungsrunde, sodass sich das externe Investment seit März auf nun rund 400 Millionen Dollar summiert, umgerechnet rund 344 Millionen Euro. Zeron hatte bereits im Frühjahr angekündigt, im Zuge seiner B-Finanzierungsrunde eine Kapitalspritze von umgerechnet über 150 Millionen Euro zu erhalten. Dieses Geld kommt u.a. vom E-Auto-Hersteller ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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