The following instruments on XETRA do have their last trading day on 27.05.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 27.05.2026
ISIN Name
FR0014003RL9 CSSE DEP.CON 21/26 MTN
US83088MAK80 SKYWORKS SOL 21/26
US91282CCF68 USA 21/26
US369550BN70 GENL DYNAMICS 21/26
US15189TBA43 CENTERPOINT 21/26
USH7220NAN06 UBS AG 21/26 REGS
AT0000A2RK00 BAUSP.WUEST. 21/26 MTN
CA135087E679 CDA 2026
EU000A1G0DH5 EFSF 16/26 MTN
DE000HLB3RZ0 LB.HESS.THR.CARRARA06I/18
DE000LB1P696 LBBW GM-FLOATER 18/26
DE000HLB3RP1 LB.HESS.THR.CA.TIL.06B/18
DE000HLB3RU1 LB.HESS.THR.CARRARA06E/18
US9128286X38 USA 19/26
US00914AAB89 AIR LEASE 19/26 MTN
US50077LAD82 KRAFT HEINZ F. 16/26
XS1829217345 E.ON INTL FIN. 18/26 MTN
FR0013173028 CR.MUT.ARKEA 16/26 MTN
US294429AL98 EQUIFAX INC. 16/26
DE000HLB4QT3 LB.HESS.THR.CARRARA06B/17
US485170BA12 KANS.CIT.SO. 2026
US74834LAZ31 QUEST DIAGNOSTICS 16/26
XS2001737324 TELENOR 19/26 MTN
XS1418788599 AURIZON NET.PTY.16/26 MTN
XS1425966287 ENEL FIN.INTL 16/26 MTN
US126650CU24 CVS HEALTH 16/26
US741503AZ91 BOOKING HLDGS 16/26
XS1423753463 NIBC BANK 16/26 MTN
IT0005170839 B.T.P. 16-26
SG31A8000003 SINGAPORE REP. 16-26
XS1422334448 CHINA DEV.BK 16/26 MTN
DE000A2TSC49 FUNDAMENTUM GMBH 19/28
XS1419664997 EDP 16/26 MTN
US808513BK01 CHARL.SCHWAB 21/UND. FLR
XS2230399441 AIB GROUP 20/31 FLR MTN
AU3CB0276426 KOMMUNALBK 20/26
XS1410333527 WORLD BK 16/26 FLR MTN
XS2621004642 TOKYO 23/26 REGS
DE000DW6C4W0 DZ BANK IS.A2084
XS2544560639 KUBOTA CRED. 23/26
XS2629466900 VAN LANSCHOT 23/26 MTN
XS2627116176 SW.PRIME SIT 23/30 CV
US19260QAB32 COINBASE GL. 21/26 CV
US92277GAZ00 VENTAS REALT 24/26 CV
XS2347581873 KAISA GR.HLD 21/26
DE000A30VHD7 NEON EQUITY IHS 23/26
US91282CKS97 USA 24/26
XS2287540053 GUO.PR.A.C.I 21/26
DE000HLB73V8 LB.HESS.THR.CARRARA06A/22
USA0400QAK34 AMS-OSRAM 23/29 REGS
SE0008014062 SWEDEN 16-26 FLR 3112
CA013051DT15 ALBERTA 2026
DE000DFK0RR4 DZ BANK IS.A1748
DE000DFK0RM5 DZ BANK IS.A1745
DE000DFK0RH5 DZ BANK IS.A1742
DE000A3LH6T7 M.B.INT.FIN. 23/26 MTN
US842400HW63 SOUTH.CAL.ED 23/26
XS2629368999 SEB 23/26 MTN
ES0000012L29 SPANIEN 23/26
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 27.05.2026
ISIN Name
FR0014003RL9 CSSE DEP.CON 21/26 MTN
US83088MAK80 SKYWORKS SOL 21/26
US91282CCF68 USA 21/26
US369550BN70 GENL DYNAMICS 21/26
US15189TBA43 CENTERPOINT 21/26
USH7220NAN06 UBS AG 21/26 REGS
AT0000A2RK00 BAUSP.WUEST. 21/26 MTN
CA135087E679 CDA 2026
EU000A1G0DH5 EFSF 16/26 MTN
DE000HLB3RZ0 LB.HESS.THR.CARRARA06I/18
DE000LB1P696 LBBW GM-FLOATER 18/26
DE000HLB3RP1 LB.HESS.THR.CA.TIL.06B/18
DE000HLB3RU1 LB.HESS.THR.CARRARA06E/18
US9128286X38 USA 19/26
US00914AAB89 AIR LEASE 19/26 MTN
US50077LAD82 KRAFT HEINZ F. 16/26
XS1829217345 E.ON INTL FIN. 18/26 MTN
FR0013173028 CR.MUT.ARKEA 16/26 MTN
US294429AL98 EQUIFAX INC. 16/26
DE000HLB4QT3 LB.HESS.THR.CARRARA06B/17
US485170BA12 KANS.CIT.SO. 2026
US74834LAZ31 QUEST DIAGNOSTICS 16/26
XS2001737324 TELENOR 19/26 MTN
XS1418788599 AURIZON NET.PTY.16/26 MTN
XS1425966287 ENEL FIN.INTL 16/26 MTN
US126650CU24 CVS HEALTH 16/26
US741503AZ91 BOOKING HLDGS 16/26
XS1423753463 NIBC BANK 16/26 MTN
IT0005170839 B.T.P. 16-26
SG31A8000003 SINGAPORE REP. 16-26
XS1422334448 CHINA DEV.BK 16/26 MTN
DE000A2TSC49 FUNDAMENTUM GMBH 19/28
XS1419664997 EDP 16/26 MTN
US808513BK01 CHARL.SCHWAB 21/UND. FLR
XS2230399441 AIB GROUP 20/31 FLR MTN
AU3CB0276426 KOMMUNALBK 20/26
XS1410333527 WORLD BK 16/26 FLR MTN
XS2621004642 TOKYO 23/26 REGS
DE000DW6C4W0 DZ BANK IS.A2084
XS2544560639 KUBOTA CRED. 23/26
XS2629466900 VAN LANSCHOT 23/26 MTN
XS2627116176 SW.PRIME SIT 23/30 CV
US19260QAB32 COINBASE GL. 21/26 CV
US92277GAZ00 VENTAS REALT 24/26 CV
XS2347581873 KAISA GR.HLD 21/26
DE000A30VHD7 NEON EQUITY IHS 23/26
US91282CKS97 USA 24/26
XS2287540053 GUO.PR.A.C.I 21/26
DE000HLB73V8 LB.HESS.THR.CARRARA06A/22
USA0400QAK34 AMS-OSRAM 23/29 REGS
SE0008014062 SWEDEN 16-26 FLR 3112
CA013051DT15 ALBERTA 2026
DE000DFK0RR4 DZ BANK IS.A1748
DE000DFK0RM5 DZ BANK IS.A1745
DE000DFK0RH5 DZ BANK IS.A1742
DE000A3LH6T7 M.B.INT.FIN. 23/26 MTN
US842400HW63 SOUTH.CAL.ED 23/26
XS2629368999 SEB 23/26 MTN
ES0000012L29 SPANIEN 23/26
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