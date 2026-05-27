Die Almonty-Aktie ist gestern um rund +6% gestiegen und zeigt damit erneut Stärke im kurzfristigen Chartbild. Nach der dynamischen Aufwärtsbewegung der vergangenen Monate bleibt das Momentum hoch. Vor allem die anhaltende Fantasie rund um strategische Rohstoffe sorgt derzeit für kräftige Bewegungen im Kursverlauf. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse zur Almonty-Aktie Nach dem Allzeithoch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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