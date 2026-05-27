Die Sandisk-Aktie hat gestern ein neues Allzeithoch markiert und ihre starke Aufwärtsbewegung damit eindrucksvoll fortgesetzt. Mit dem jüngsten Kurssprung von rund +7,5% gewinnt das Momentum im Chartbild weiter deutlich an Dynamik. Vor allem die anhaltende Stärke im Chip- und Halbleitersektor sorgt derzeit für kräftige Bewegungen im Kursverlauf. Trotz der bereits außergewöhnlichen Rallye zeigen sich bislang kaum größere Schwächesignale. Wie es für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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