Die AMD-Aktie hat gestern erneut ein neues Allzeithoch markiert und setzt ihre starke Aufwärtsbewegung damit eindrucksvoll fort. Mit dem jüngsten Kurssprung von rund +7,78% gewinnt das Momentum im Chartbild weiter deutlich an Dynamik. Vor allem die anhaltende Euphorie rund um künstliche Intelligenz und den Chipsektor sorgt derzeit für kräftige Bewegungen im Kursverlauf. Trotz der bereits außergewöhnlichen Rallye zeigen sich bislang kaum größere Schwächesignale. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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