Xiaomi bekommt die Schattenseite des KI-Booms zu spüren: Teure Speicherchips drücken die Marge im Smartphone-Geschäft, der Gewinn bricht ein und der Umsatz enttäuscht zudem. Gleichzeitig verschlingt die Expansion in Elektroautos und Künstliche Intelligenz Milliarden. Jetzt setzt der Konzern auf reduzierte Preise, Europa-Fantasie und ein milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm. Der chinesische Technologiekonzern Xiaomi ist mit einem deutlichen Gewinneinbruch ins neue Geschäftsjahr gestartet. Der bereinigte Nettogewinn sank im ersten Quartal um 43 Prozent auf 6,1 Milliarden Yuan, umgerechnet rund 772 Millionen Euro. Analysten hatten im Schnitt mit 6,4 Milliarden Yuan ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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