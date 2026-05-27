© Foto: Robert Schlesinger/dpa-Zentralbild/dpaSamsung hat einen Vergütungsdeal mit den Gewerkschaften geschlossen und Chip-Mitarbeitern Boni über Hunderttausende US-Dollar zugesichert. Die Aktie steigt.Der südkoreanische Technologiekonzern Samsung Electronics hat den angekündigten Arbeitsstreik abgewendet. Mitglieder der größten Gewerkschaft des Unternehmens stimmten am Mittwoch mehrheitlich einem Vergütungsdeal zu, der Chipmitarbeitern künftig höhere Bonuszahlungen sichern soll. Die Samsung-Aktie legte nach Bekanntgabe zeitweise um bis zu acht Prozent zu. Hunderttausend-Boni für Chip-Mitarbeiter Im Zentrum der Vereinbarung steht ein neues Gewinnbeteiligungsmodell für Beschäftigte der Halbleitersparte. Samsung erklärte sich bereit, …Den vollständigen Artikel lesen
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