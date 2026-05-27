Zürich/Pfäffikon ZH (ots) -Der 8. Swiss Council & City Congress vom 20. Mai 2026 im Metropol Zürich war vollständig ausgebucht und stiess auf ausserordentlich grosses Interesse. Besonders stark vertreten waren zahlreiche Städte und Gemeinden aus der ganzen Schweiz, welche sich intensiv mit dem Thema City Management auseinandersetzen.Mit dem erstmals integrierten nationalen City Congress rückte der Swiss Council of Shopping Places das Thema Innenstadtentwicklung und City Management bewusst ins Zentrum des Kongresses. Im Fokus standen aktuelle Herausforderungen wie Frequenzrückgänge, verändertes Konsumverhalten, Leerstände sowie die zukünftige Positionierung von Innenstädten als Erlebnis-, Begegnungs- und Lebensräume.Praxisbeispiele aus Städten wie Luzern, Rheinfelden, Schaffhausen, St.Gallen, Aarau, Liestal, Olten, Zofingen oder Rapperswil-Jona zeigten auf, wie City Management heute bereits konkret zur Belebung und Koordination von Innenstädten beiträgt."Das enorme Interesse bestätigt, dass Schweizer Städte und Gemeinden heute aktiv nach neuen Lösungen für die Zukunft ihrer Innenstädte suchen. City Management entwickelt sich zunehmend zu einer strategisch wichtigen Koordinations- und Governance-Funktion", erklärt Marcel Stoffel, Founder & CEO des Swiss Council of Shopping Places.Im Zentrum des Kongresses standen insbesondere Fragen rund um Governance, Flächenmanagement, Aufenthaltsqualität, Nutzungsmischung, Community-Building sowie die Zusammenarbeit zwischen Städten, Handel, Immobilienwirtschaft und weiteren Anspruchsgruppen.Der Kongress machte deutlich, dass sich City Management in der Schweiz aktuell in einer dynamischen Professionalisierungsphase befindet. Während entsprechende Funktionen vor wenigen Jahren kaum existierten, entstehen heute in immer mehr Schweizer Städten institutionalisierte City-Management-Strukturen und Austauschplattformen.Der Swiss Council & City Congress versteht sich als nationale Plattform für Wissenstransfer, Praxisbeispiele und Vernetzung rund um die Zukunft von Innenstädten, Shopping Places und urbanen Erlebnisorten.Bereits heute steht fest: Der nächste Swiss Council & City Congress mit dem 2. City Congress findet am 10. Juni 2027 erneut im Metropol Zürich statt.Weitere Informationen: www.swisscouncil.swiss (http://www.swisscouncil.swiss/)Pressekontakt:Marcel StoffelFounder | CEOSwiss Council of Shopping PlacesSchanzstrasse 1CH-8330 Pfäffikon ZHstoffel@swisscouncil.swiss+41 79 456 26 56Original-Content von: SCC Swiss Council Community, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100066269/100940257