Lugano (ots) -Die Familie Cornaro, Erbin des Bankgründers Dr. Vittorio Cornaro, hat den bisher von der Familie Piotrkowski-Dollfus gehaltenen Anteil von 19,6% erworben und erhöht somit Ihre Beteiligung von 80,1% auf 99,7%. Damit übernimmt die Gründerfamilie die vollständige Kontrolle über die Cornér Bank.Mit dem Erwerb der von der Familie Piotrkowski-Dollfus, historischen Aktionären der Gruppe, gehaltenen Minderheitsbeteiligung bekräftigt die Familie Cornaro ihr Engagement für Kontinuität. Seit drei Generationen steht sie an der Spitze der Cornér Group und blickt mit Zuversicht auf die Zukunft der Bank, die im nächsten Jahr ihr 75-jähriges Bestehen feiert.Die Übernahme unterliegt der Genehmigung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA sowie durch weitere ausländische Aufsichtsbehörden denen Cornér Group untersteht, und soll in den kommenden Monaten abgeschlossen werden.Über Cornér GroupDie Cornér Group ist eine private und unabhängige Schweizer Bankengruppe, die die klassischen Dienstleistungen einer Universalbank anbietet. Sie wurde 1952 in Lugano gegründet, dem drittgrössten Schweizer Finanzplatz nach Zürich und Genf. Die Produkte und Dienstleistungen decken die gesamte Palette des traditionellen Bankgeschäfts ab. Private Banking, Kreditfinanzierung, die Kredit- und Prepaidkarten Visa, Mastercard und Diners Club (Cornércard) sowie Online-Trading (Cornértrader) sind die Geschäftsbereiche, in denen die Gruppe besonders etabliert ist. Auf diesen Säulen beruht auch die weitere Entwicklung der Bank. Die Cornér Group besteht aus der Muttergesellschaft Cornér Bank AG in Lugano, den Zweigniederlassungen in Chiasso, Genf, Locarno, Zürich und Guernsey sowie den Tochtergesellschaften Cornér Bank (Overseas) Limited, Cornér Europe AG, Finpromotion SA und Allegra Vermögensverwaltungs AG.Informationen über cornergroup.ch.Pressekontakt:Cornér Group, Eva Maria Cioffi, Head of Corporate Communication // media@corner.chOriginal-Content von: Cornér Banca SA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100019252/100940253